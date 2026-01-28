„Mă uit la știri și sunt îngrozit” Reacție dură a unui star din NBA, după ce agenții ICE au omorât doi protestatari: „Vorbim de crime. E grav!”
Wembanyama, încă un slamdunk pentru San Antonio Foto: Imago
Baschet

„Mă uit la știri și sunt îngrozit” Reacție dură a unui star din NBA, după ce agenții ICE au omorât doi protestatari: „Vorbim de crime. E grav!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 15:07
  • Victor Wembanyama, pivotul lui San Antonio Spurs, e revoltat de situația explozivă din Minnesota, la începutul anului.
  • Jucătorul francez a dezvăluit ce i-a sugerat clubul să facă și protestează împotriva agresivității autorităților americane.

Victor Wembanyama, 22 de ani, pivotul lui San Antonio Spurs și unul dintre cei mai buni jucători din NBA, nu ascunde că e îngrijorat de situația explozivă din Statele Unite.

Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește și
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul

Wembanyama nu a ascultat sfaturile clubului: „Nu țin un discurs corect politic”

Doi protestatari au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA), trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

  • Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat. 
  • Pe 7 ianuarie, Renee Good, de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE. 

După antrenament, baschetbalistul francez a vorbit curajos. Puțini au făcut-o în NBA.

Agenții ICE, în Minneapolis, Minnesota Foto: Imago Agenții ICE, în Minneapolis, Minnesota Foto: Imago
Agenții ICE, în Minneapolis, Minnesota Foto: Imago

„Cei de la departamentul de comunicare al lui Spurs au încercat să mă sfătuiască (n.r. cum să răspundă), dar nu stau aici pentru a ține un discurs corect politic”, a declarat Wembanyama, potrivit L’Equipe.fr.

„E o nebunie că unii insinuează că uciderea civililor ar putea fi acceptabilă”

A spus ce simte: „În fiecare zi când mă trezesc, mă uit la știri și sunt îngrozit”.

Ce îl deranjează mult: „Mi se pare o nebunie că unii oameni dau impresia sau insinuează că uciderea civililor ar putea fi acceptabilă”.

După împușcarea lui Alex Pretti, meciul Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors a fost amânat. S-a jucat a doua zi.

Wembanyama nu a fost singurul jucător francez care a protestat în NBA.

Yabusele: „Nu pot să tac. Ce se întâmplă e de neînțeles”

Guerschon Yabusele, 30 de ani, power forward la New York Knicks, a postat pe social media.

„Mă gândesc întruna la evenimentele tragice din Minnesota și, chiar dacă sunt francez, nu pot să tac. Ce se întâmplă e de neînțeles”, a scris el.

Vorbim de crime aici, sunt lucruri grave. Situația trebuie să se schimbe, guvernul nu mai poate acționa astfel. Sunt alături de Minnesota Guerschon Yabusele, baschetbalist New York Knicks

Wembanyama: „Fiecare să decidă ce preț este dispus să plătească”

„Sunt întotdeauna mândru de oamenii care își exprimă opiniile, indiferent de subiect. E nevoie de curaj”, a comentat Wembanyama.

Jucătorul lui San Antonio Spurs știe însă că pot fi consecințe.

„E nevoie de curaj, dar poate avea și un preț. Fiecare trebuie să decidă ce preț este dispus să plătească”, a afirmat francezul.

Realizez că a spune tot ce am în minte ar fi prea costisitor pentru mine acum. Așa că prefer să nu intru în prea multe detalii Victor Wembanyama, pivot San Antonio Spurs

Citește și

Furie în Italia  Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
Jocurile Olimpice
16:10
Furie în Italia Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
Citește mai mult
Furie în Italia  Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace
Diverse
16:30
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace
Citește mai mult
A semnat lângă Trump la Davos! Președintele lui Guardiola la Manchester City, apariție surprinzătoare la noul Consiliu pentru Pace

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
NBA SUA San Antonio Spurs omor protest minnesota Victor Wembanyama ICE
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share