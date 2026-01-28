„Mă uit la știri și sunt îngrozit” Reacție dură a unui star din NBA, după ce agenții ICE au omorât doi protestatari: „Vorbim de crime. E grav!”

Victor Wembanyama, pivotul lui San Antonio Spurs, e revoltat de situația explozivă din Minnesota, la începutul anului.

Jucătorul francez a dezvăluit ce i-a sugerat clubul să facă și protestează împotriva agresivității autorităților americane.

Victor Wembanyama, 22 de ani, pivotul lui San Antonio Spurs și unul dintre cei mai buni jucători din NBA, nu ascunde că e îngrijorat de situația explozivă din Statele Unite.

Wembanyama nu a ascultat sfaturile clubului: „Nu țin un discurs corect politic”

Doi protestatari au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA), trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat.

Pe 7 ianuarie, Renee Good, de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE.

După antrenament, baschetbalistul francez a vorbit curajos. Puțini au făcut-o în NBA.

„Cei de la departamentul de comunicare al lui Spurs au încercat să mă sfătuiască (n.r. cum să răspundă), dar nu stau aici pentru a ține un discurs corect politic”, a declarat Wembanyama, potrivit L’Equipe.fr.

„E o nebunie că unii insinuează că uciderea civililor ar putea fi acceptabilă”

A spus ce simte: „În fiecare zi când mă trezesc, mă uit la știri și sunt îngrozit”.

Ce îl deranjează mult: „Mi se pare o nebunie că unii oameni dau impresia sau insinuează că uciderea civililor ar putea fi acceptabilă”.

După împușcarea lui Alex Pretti, meciul Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors a fost amânat. S-a jucat a doua zi.

Wembanyama nu a fost singurul jucător francez care a protestat în NBA.

Yabusele: „Nu pot să tac. Ce se întâmplă e de neînțeles”

Guerschon Yabusele, 30 de ani, power forward la New York Knicks, a postat pe social media.

„Mă gândesc întruna la evenimentele tragice din Minnesota și, chiar dacă sunt francez, nu pot să tac. Ce se întâmplă e de neînțeles”, a scris el.

Vorbim de crime aici, sunt lucruri grave. Situația trebuie să se schimbe, guvernul nu mai poate acționa astfel. Sunt alături de Minnesota Guerschon Yabusele, baschetbalist New York Knicks

Wembanyama: „Fiecare să decidă ce preț este dispus să plătească”

„Sunt întotdeauna mândru de oamenii care își exprimă opiniile, indiferent de subiect. E nevoie de curaj”, a comentat Wembanyama.

Jucătorul lui San Antonio Spurs știe însă că pot fi consecințe.

„E nevoie de curaj, dar poate avea și un preț. Fiecare trebuie să decidă ce preț este dispus să plătească”, a afirmat francezul.

Realizez că a spune tot ce am în minte ar fi prea costisitor pentru mine acum. Așa că prefer să nu intru în prea multe detalii Victor Wembanyama, pivot San Antonio Spurs

