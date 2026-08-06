Momente de panică la KuPS - Craiova FOTO. Abia se ținea pe picioare și se plimba dezorientat în poartă! Dus de urgență la spital

KuPS - Craiova 1-1. Scene înfiorătoare chiar înainte de finalul meciului, unde Calvin Kabuye (23 de ani), atacantul gazdelor, a fost dus de urgență la spital.

Manșa retur din turul 3 preliminar al Europa League va avea loc joia viitoare, de la 20:00, pe „Ion Oblemenco”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

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În minutul 89 al partidei din Finlanda, arbitrul a oprit meciul și a chemat imediat medicii. Kabuye abia mergea și se plimba dezorientat în careul Craiovei, intrând în poarta lui Popescu.

FOTO. Momente de panică la KuPS - Craiova. Abia se ținea pe picioare și se plimba dezorientat în poartă!

Medicul gazdelor a intervenit rapid și încerca să-l ghideze în afara terenului, însă acesta se opunea, s-a întors din nou spre poartă și s-a așezat în genunchi. Medicul l-a întins pe spate pentru a-i acorda îngrijiri.

Colegii l-au înconjurat imediat și au adus de pe bancă pături pentru a-l proteja de camere și de privirile spectatorilor.

După aproape 4 minute, ugandezul a fost pus pe targă și urcat în ambulanță. Kabuye era conștient în acel moment

Atacantul fusese rezervă și intrase pe teren în minutul 60, în locul lui Armah.

Partida s-a reluat după ce ambulanța a ieșit de pe teren și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Calificarea în play-off se va decide săptămâna viitoare, la Craiova.

Învingătoarea va evolua în play-off cu învinsa dintre Ararat-Armenia și Celje (2-1 în tur), în timp ce învinsa va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va da peste câștigătoarea „dublei” dintre Shamrock Rovers și Egnatia (3-1 în tur).

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