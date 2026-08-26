De la 72.000 de euro la 40 de milioane! Clubul portughez la care joacă un român,  cumpărat de Muller, Hummels, Sommer și Lucas Hernandez
Campionate

De la 72.000 de euro la 40 de milioane! Clubul portughez la care joacă un român, cumpărat de Muller, Hummels, Sommer și Lucas Hernandez

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 11:48
  • Thomas Muller, Mats Hummels, Yann Sommer și Lucas Hernandez fac parte din grupul de investitori care a preluat 90% din societatea care administrează fotbalul profesionist al clubului Estrela da Amadora.
  • Tranzacția este evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro și reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni de acest tip din istoria fotbalului portughez.
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Fotbalul portughez are un nou proiect cu nume sonore din fotbalul european în spate.

Estrela da Amadora, club din prima ligă portugheză, a oficializat preluarea a 90% din capitalul societății sale sportive de către un consorțiu internațional condus de ADvantage și LEAD, cu sprijinul KI Group.

La Estrela da Amadora joacă și românul Ianis Stoica (23 de ani). Are contract cu formația portugheză până în 2028.

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Muller, Hummels, Sommer și Lucas Hernandez investesc la Estrella da Amadora

În grupul de investitori de la KI Grou se află 4 foști jucători ai lui Bayern Munchen: campionii mondiali germani Thomas Muller (36 de ani) și Mats Hummels (37 de ani), portarul elvețian Yann Sommer (37 de ani) și francezul Lucas Hernandez (30 de ani), campion mondial în 2018.

Clubul a confirmat oficial tranzacția, iar presa portugheză, Reuters și Associated Press indică o valoare de aproximativ 40 de milioane de euro a tranzacției.

Consorțiul a cumpărat 90% din capitalul social al SAD, societatea care gestionează activitatea fotbalistică profesionistă a lui Estrela da Amadora. Restul de 10% rămâne în proprietatea clubului.

Muller și Hummels au fost componenți ai naționalei Germaniei care a câștigat Cupa Mondială din 2014.

Hernandez a făcut parte din naționala Franței care a cucerit trofeul mondial patru ani mai târziu.

Sommer a avut, la rândul său, o carieră importantă la nivel internațional și a jucat la Bayern înainte de transferul la Inter.

Cei patru au jucat la Bayern în perioade diferite, iar noul președinte al SAD-ului Estrela are și el o legătură directă cu clubul bavarez.

Johannes Mosmang, în vârstă de 35 de ani, a fost numit noul președinte al CFEA – Club Football Estrela Amadora SAD. El a lucrat timp de aproximativ 10 ani la Bayern Munchen, în departamentul dedicat jucătorilor profesioniști, unde a colaborat îndeaproape cu fotbaliști, antrenori și conducerea clubului. El îl înlocuiește pe Paulo Lopo.

De la 72.000 de euro la 40 de milioane!

În urmă cu 6 ani, Paulo Lopo, omul care a condus proiectul Estrela în ultimii ani, a cumpărat SAD-ul în 2020 pentru aproximativ 72.000 de euro.

De atunci, clubul a parcurs un drum spectaculos: a revenit în fotbalul profesionist și a ajuns în prima ligă portugheză, unde evoluează din 2023.

Estrela a intrat în insolvență în 2011, iar clubul a fost reconstruit ulterior. După fuziunea din 2020 cu Sintra, echipa a revenit în fotbalul profesionist și a urcat până în Primeira Liga.

Noul grup de proprietari își propune să transforme această ascensiune într-un proiect mai ambițios.

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