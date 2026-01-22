Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) , din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.

și , din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni. Înainte de meciul cu Osaka, sportiva din România anunțase că acesta va fi ultimul Australian Open din cariera ei.

Drumul Soranei Cîrstea la Australian Open s-a încheiat chiar din turul al doilea, după ce a pierdut meciul cu Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, după o partidă ce a durat o oră și 58 de minute.

FOTO. Tensiuni în finalul partidei între Cîrstea și Osaka

În setul al treilea, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii, perioadă de timp care este inclusă în timpul jocului, potrivit regulamentului WTA.

Românca a întrebat-o imediat pe arbitra de scaun dacă Osaka are voie să vorbească în timpul meciului: „Are voie să spună «Come on!» (n.r. - Haide) între servicii? Pot să strig și eu?”.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”, a spus arbitrul. Cîrstea a replicat: „E prima dată când mi se întâmplă”.

It's not very clear who says "C'mon" between serves, but if it's Osaka then Sorana is right, that's very poor sportsmanship from Osaka. pic.twitter.com/l5KIJc0GFZ — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 22, 2026

Imediat după acele discuții, Naomi Osaka a câștigat game-ul și a strigat din nou „Come on”.

În cele din urmă, românca a fost învinsă de sportiva japoneză și a fost eliminată de la Australian Open. Când s-au întâlnit la fileu, cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

Naomi Osaka: „Îmi pare rău că s-a supărat”

Naomi Osaka a oferit și o reacție cu privire la momentele tensionate pe care le-a avut cu Sorana Cîrstea.

„Aparent, s-a supărat că am spus de multe ori «haide» (n.red. - come one). Nu contează. Am încercat să joc bine. Sorana joacă bine. E o jucătoare excelentă.

Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Ar fi putut să-mi spună să mă opresc. Frate…”, a declarat sportiva japoneză.

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

151.448 de dolari a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport