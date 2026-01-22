Cîrstea, conflict la Australian Open!  FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!” +10 foto
Cîrstea, conflict la Australian Open! FOTO. Tensiuni și replici dure la finalul meciului cu Naomi Osaka » Sorana: „Nu ai idee ce e fair-play-ul!”

alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 13:24
  • Finalul de meci dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), din turul 2 de la Australian Open, a fost plin de tensiuni.
  • Înainte de meciul cu Osaka, sportiva din România anunțase că acesta va fi ultimul Australian Open din cariera ei.

Drumul Soranei Cîrstea la Australian Open s-a încheiat chiar din turul al doilea, după ce a pierdut meciul cu Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6, după o partidă ce a durat o oră și 58 de minute.

FOTO. Tensiuni în finalul partidei între Cîrstea și Osaka

În setul al treilea, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii, perioadă de timp care este inclusă în timpul jocului, potrivit regulamentului WTA.

Românca a întrebat-o imediat pe arbitra de scaun dacă Osaka are voie să vorbească în timpul meciului: „Are voie să spună «Come on!» (n.r. - Haide) între servicii? Pot să strig și eu?”.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”, a spus arbitrul. Cîrstea a replicat: „E prima dată când mi se întâmplă”.

Imediat după acele discuții, Naomi Osaka a câștigat game-ul și a strigat din nou „Come on”.

În cele din urmă, românca a fost învinsă de sportiva japoneză și a fost eliminată de la Australian Open. Când s-au întâlnit la fileu, cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
Naomi Osaka: „Îmi pare rău că s-a supărat”

Naomi Osaka a oferit și o reacție cu privire la momentele tensionate pe care le-a avut cu Sorana Cîrstea.

„Aparent, s-a supărat că am spus de multe ori «haide» (n.red. - come one). Nu contează. Am încercat să joc bine. Sorana joacă bine. E o jucătoare excelentă.

Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Ar fi putut să-mi spună să mă opresc. Frate…”, a declarat sportiva japoneză.

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

151.448 de dolari
a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
