Șoc la Australian Open Naomi Osaka s-a retras din turneu, la două zile după conflictul cu Sorana Cîrstea

  • Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA) și-a anunțat retragerea de la Australian Open, chiar înainte de duelul cu Maddison Inglis (28 de ani, #168 WTA).

Joi, Osaka o învinsese pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul al doilea de la Australian Open, meci la finalul căruia cele două au avut o discuție aprinsă.

Naomi Osaka și-a anunțat retragerea de la Australian Open

Osaka și-a anunțat retragerea de la turneul australian, motivul fiind reprezentat de starea sa medicală.

„A trebuit să iau decizia dificilă de a mă retrage pentru a rezolva ceva pentru care corpul meu are nevoie de atenție după ultimul meu meci.

Eram atât de entuziasmată să continui, iar această serie a însemnat cel mai mult pentru mine, așa că faptul că trebuie să mă opresc aici îmi frânge inima, dar nu pot risca să provoc și mai multe daune pentru a putea reveni pe teren.

Mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul... Sunt atât de recunoscătoare că toată lumea m-a îmbrățișat atât de mult. Și mulțumesc întregii mele echipe pentru că m-a susținut mereu și organizatorilor turneului”, a transmis Naomi Osaka pe contul personal de Instagram.

Mesajul postat de Naomi Osaka FOTO: Captură Instagram

Naomi Osaka: „Trebuie să fiu foarte precaută”

Într-o discuție cu presa, sportiva a explicat în detaliu motivele pentru care a fost nevoită să ia această decizie.

„Este o accidentare pe care am mai avut-o de câteva ori înainte și am crezut că pot trece peste ea.

Am jucat ultimul meu meci cu niște dureri și m-am gândit că poate dacă mi-aș acorda o pauză înainte de meciul de astăzi, aș putea să o gestionez, dar m-am încălzit și situația s-a înrăutățit.

Cu siguranță trebuie să fac mai multe teste și, evident, cred că, revenind după sarcină , corpul meu s-a schimbat destul de mult. Așa că este ceva în legătură cu care trebuie să fiu foarte precaută”, a mai spus Osaka, conform mirror.co.uk.

