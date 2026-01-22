Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră
Foto: IMAGO
Sorana Cîrstea, eliminată Românca a fost învinsă de Naomi Osaka la ultimul Australian Open din carieră

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 12:43
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), scor 3-6, 6-4, 2-6, în turul al doilea de la Australian Open.
  • Astfel, drumul româncei la primul turneu de Grand Slam al anului s-a oprit chiar în turul secund.
  • Înainte de meciul cu Osaka, sportiva din România anunțase că acesta va fi ultimul Australian Open din cariera ei.

Naomi Osaka a trecut de Sorana Cîrstea, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, după o partidă ce a durat o oră și 58 de minute.

Sorana Cîrstea, eliminată de la Australian Open

Românca a început perfect primul set, reușind să câștige primele două game-uri ale partidei. Naomi Osaka s-a redresat rapid și a dus scorul la 1-2.

Sportiva japoneză chiar a întors scorul, 3-2, dar Sorana Cîrstea a revenit și a câștigat următorul game. După 22 de minute, era egalitate pe terenul de la Melbourne, 3-3.

Jocul Soranei a avut de suferit spre finalul primului set. Osaka a câștigat cu ușurință următoarele două game-uri, conducând cu 5-3, Cîrstea fiind din ce în ce mai nervoasă.

După 34 de minute de joc, Naomi Osaka a reușit să câștige primul set cu scorul de 6-3.

Sorana Cîrstea a fost cea care a început mai bine setul al doilea. Românca a câștigat primele două game-uri, fără să-i acorde mari șanse japonezei.

Al doilea set a fost, totuși, unul echilibrat. După aproximativ o oră de joc, scorul era 3-3. Românca a prins încredere și a preluat conducerea. 5-4 era scorul după o oră și 15 minute de joc.

Sorana a trecut rapid peste eșecul din primul set, iar jocul ei a avut o creștere semnificativă în al doilea set, pe care l-a câștigat cu scorul de 6-4.

Naomi Osaka a început în forță setul al treilea și a condus rapid cu 2-0. Sorana Cîrstea nu a mai avut puterea necesară să revină și a pierdut și setul decisiv, scor 2-6.

Astfel, românca a fost eliminată de Naomi Osaka în turul al doilea de la Australian Open.

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

151.448 de dolari
a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
