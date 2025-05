Naomi Osaka (27 de ani, locul 49 WTA) a părăsit în lacrimi conferința de presă după ce a fost eliminată în primul tur de la Roland Garros de Paula Badosa (27 de ani, locul 10 WTA), scor 7-6(1), 1-6, 4-6.

Fostul număr 1 mondial din tenisul feminin nu reușește să se apropie de rezultatele din anii trecuți și a fost copleșită după eliminarea rapidă de la Roland Garros.

Naomi Osaka, în lacrimi după eliminarea de la Roland Garros

Osaka a venit abătută la conferința de presă, aspect observat și de jurnaliști, care au întrebat-o: „Știu că toate înfrângerile sunt dureroase, dar au devenit acum mai grele?”.

După câteva momente de gândire, aceasta a răspuns: „Da, cred că ar trebui să mă descurc mai bine pe măsură ce trece timpul. Urăsc să dezamăgesc oamenii”.

4 ani trecuseră de la ultimul titlu câștigat de Osaka, care s-a impus în această lună la Saint-Malo, turneu WTA Challenger

Apoi, Osaka i-a șocat pe jurnaliști cu modul în care s-a referit la ea în relația cu Patrick Mouratoglou, antrenorul ei, care a pregătit jucătoare de top ca Serena Williams sau Simona Halep: „Mă gândeam că el a trecut de la cea mai bună jucătoare din lume la what the fuck this is (n.r. - ce naiba o fi asta)! Scuzați-mă că înjur, sper să nu fiu amendată”.

Japoneza a început să plângă, moment în care s-a ridicat de pe scaun și a plecat din fața camerelor. A revenit după două minute.

A urmat o ultimă întrebare în engleză: „Cum te va face mai puternică această înfrângere?”.

Osaka a zâmbit și a răspuns după câteva secunde: „Sper că poți să-mi spui tu asta. Nu știu, mă gândesc că învăț lucruri mici din fiecare meci”.

A mai urmat o întrebare în japoneză, după care Osaka a plecat cu lacrimi în ochi de la conferință.

Osaka a vorbit deschis despre anxietate și depresie

În 2021, tot la Roland Garros, Osaka anunțase că nu va participa la conferințele de presă. A fost amendată după primul tur cu 15.000 de dolari și amenințată că sancțiunile vor crește dacă nu se va prezenta. A luat decizia să se retragă pentru a se îngriji de sănătatea mintală.

A luat un an de pauză în 2023, când a născut primul copil, însă revenirea în circuit nu s-a ridicat la nivelul performanțelor din anii trecuți, când nipona ajungea numărul 1 mondial și câștiga 4 titluri de Grand Slam.

