Osaka își cere scuze Acuzată de aroganță, japoneza explică de ce a uitat să o felicite pe Victoria Mboko după finala WTA Montreal
Victoria Mboko și Naomi Osaka (Foto: IMAGO)
Tenis

Osaka își cere scuze Acuzată de aroganță, japoneza explică de ce a uitat să o felicite pe Victoria Mboko după finala WTA Montreal

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 19:45
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 21:21
  • Naomi Osaka (27 de ani, #25 WTA) și-a cerut scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko (18 ani, #24 WTA) după finala turneului de la Montreal.

În timpul ceremoniei de premiere, tânăra campioană canadiană și-a început discursul mulțumind organizatorilor și lăudând-o pe japoneză. Aceasta nu a procedat la fel.

Titular în Liga 2 la doar 15 ani  Prima victorie pentru puștii lui Bratu : „Ăsta e scopul proiectului CS Dinamo” + Gol marcat de Kyrychenko
Citește și
Titular în Liga 2 la doar 15 ani Prima victorie pentru puștii lui Bratu: „Ăsta e scopul proiectului CS Dinamo” + Gol marcat de Kyrychenko
Citește mai mult
Titular în Liga 2 la doar 15 ani  Prima victorie pentru puștii lui Bratu : „Ăsta e scopul proiectului CS Dinamo” + Gol marcat de Kyrychenko

Naomi Osaka își cere scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko

Foarte supărată după meci, Naomi a rostit doar câteva cuvinte pe podium. Le-a mulțumit tuturor, însă a uitat să-și felicite adversara, așa cum se obișnuiește.

„Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută”, a fost discursul japonezei.

Criticată pe rețelele sociale pentru atitudinea sa, Osaka a vorbit despre Mboko și la conferința de presă, însă și-a cerut scuze și pe internet. A explicat că i-a fost teamă să nu repete gafele din trecut.

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă!

Realizez că nu te-am felicitat pe teren. Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil.

Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a scris Osaka pe platforma X.

Naomi Osaka și-a cerut scuze pentru momentul de la WTA Montreal (FOTO: X/naomiosaka) Naomi Osaka și-a cerut scuze pentru momentul de la WTA Montreal (FOTO: X/naomiosaka)
Naomi Osaka și-a cerut scuze pentru momentul de la WTA Montreal (FOTO: X/naomiosaka)

Ce a făcut Naomi Osaka după Indian Wells 2018 și Australian Open 2021

În 2018, după ce a câștigat primul său titlu WTA la Indian Wells, Osaka a chicotit și a fost foarte emoționată în timpul a ceea ce a numit „cel mai prost discurs de acceptare al unui trofeu din toate timpurile”.

În 2021, după ce a învins-o pe Jennifer Brady în finala Australian Open, Naomi și-a întrebat adversara: „Îți place să fii numită Jenny sau Jennifer?”

Brady a răspuns „Jenny”, dar Osaka și-a început imediat discursul cu: „În primul rând vreau să o felicit pe Jennifer…”.

Fanii tenisului au considerat că nipona a făcut acest lucru din aroganță, iar aceasta a reacționat pe X.

„Oh, Doamne, nu! Vă promit că mintea mea a crezut că i-am spus Jenny în acel moment și nu înțelegeam de ce râdeau oamenii din public. Îmi pare atât de rău”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

OUT de pe listă  Atacantul naționalei României a fost lăsat în afara lotului pentru campionat
Stranieri
19:34
OUT de pe listă Atacantul naționalei României a fost lăsat în afara lotului pentru campionat
Citește mai mult
OUT de pe listă  Atacantul naționalei României a fost lăsat în afara lotului pentru campionat
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Campionate
17:05
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Citește mai mult
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
wta naomi osaka wta montreal victoria mboko
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share