Osaka își cere scuze Acuzată de aroganță, japoneza explică de ce a uitat să o felicite pe Victoria Mboko după finala WTA Montreal

Naomi Osaka (27 de ani, #25 WTA) și-a cerut scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko (18 ani, #24 WTA) după finala turneului de la Montreal.

În timpul ceremoniei de premiere, tânăra campioană canadiană și-a început discursul mulțumind organizatorilor și lăudând-o pe japoneză. Aceasta nu a procedat la fel.

Naomi Osaka își cere scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko

Foarte supărată după meci, Naomi a rostit doar câteva cuvinte pe podium. Le-a mulțumit tuturor, însă a uitat să-și felicite adversara, așa cum se obișnuiește.

„Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută” , a fost discursul japonezei.

Naomi Osaka after losing to Victoria Mboko in Montreal final



“I don’t really wanna take up too much time. I’ll just say thank you to everyone. Thank you to my team, the ball kids, organizers, & volunteers. I hope you guys had a good night.”



pic.twitter.com/2FG17imqmK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

Criticată pe rețelele sociale pentru atitudinea sa, Osaka a vorbit despre Mboko și la conferința de presă, însă și-a cerut scuze și pe internet. A explicat că i-a fost teamă să nu repete gafele din trecut.

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă!

Realizez că nu te-am felicitat pe teren. Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil.

Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a scris Osaka pe platforma X.

Naomi Osaka și-a cerut scuze pentru momentul de la WTA Montreal (FOTO: X/naomiosaka)

Ce a făcut Naomi Osaka după Indian Wells 2018 și Australian Open 2021

În 2018, după ce a câștigat primul său titlu WTA la Indian Wells, Osaka a chicotit și a fost foarte emoționată în timpul a ceea ce a numit „cel mai prost discurs de acceptare al unui trofeu din toate timpurile”.

"This is probably going to be the worst acceptance speech of all time" - @BNPPARIBASOPEN champion @Naomi_Osaka_



We beg to differ! #BNPPO18 pic.twitter.com/4XpckdmLtq — wta (@WTA) March 18, 2018

În 2021, după ce a învins-o pe Jennifer Brady în finala Australian Open, Naomi și-a întrebat adversara: „Îți place să fii numită Jenny sau Jennifer?”

Brady a răspuns „Jenny”, dar Osaka și-a început imediat discursul cu: „În primul rând vreau să o felicit pe Jennifer…”.

A true queen 👑@naomiosaka took time to praise and congratulate @jennifurbrady95 and her team after winning the #AusOpen pic.twitter.com/l7K6Yycn0C — espnW (@espnW) February 20, 2021

Fanii tenisului au considerat că nipona a făcut acest lucru din aroganță, iar aceasta a reacționat pe X.

„Oh, Doamne, nu! Vă promit că mintea mea a crezut că i-am spus Jenny în acel moment și nu înțelegeam de ce râdeau oamenii din public. Îmi pare atât de rău”.

