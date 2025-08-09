Osaka își cere scuze Acuzată de aroganță, japoneza explică de ce a uitat să o felicite pe Victoria Mboko după finala WTA Montreal

- Naomi Osaka (27 de ani, #25 WTA) și-a cerut scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko (18 ani, #24 WTA) după finala turneului de la Montreal.
În timpul ceremoniei de premiere, tânăra campioană canadiană și-a început discursul mulțumind organizatorilor și lăudând-o pe japoneză. Aceasta nu a procedat la fel.
Naomi Osaka își cere scuze pentru că nu a felicitat-o pe Victoria Mboko
Foarte supărată după meci, Naomi a rostit doar câteva cuvinte pe podium. Le-a mulțumit tuturor, însă a uitat să-și felicite adversara, așa cum se obișnuiește.
„Nu vreau să vă ocup prea mult timp. O să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc echipei mele, copiilor de mingi, organizatorilor și voluntarilor. Sper că ați avut o seară plăcută”, a fost discursul japonezei.
Criticată pe rețelele sociale pentru atitudinea sa, Osaka a vorbit despre Mboko și la conferința de presă, însă și-a cerut scuze și pe internet. A explicat că i-a fost teamă să nu repete gafele din trecut.
„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă!
Realizez că nu te-am felicitat pe teren. Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil.
Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a scris Osaka pe platforma X.
Ce a făcut Naomi Osaka după Indian Wells 2018 și Australian Open 2021
În 2018, după ce a câștigat primul său titlu WTA la Indian Wells, Osaka a chicotit și a fost foarte emoționată în timpul a ceea ce a numit „cel mai prost discurs de acceptare al unui trofeu din toate timpurile”.
În 2021, după ce a învins-o pe Jennifer Brady în finala Australian Open, Naomi și-a întrebat adversara: „Îți place să fii numită Jenny sau Jennifer?”
Brady a răspuns „Jenny”, dar Osaka și-a început imediat discursul cu: „În primul rând vreau să o felicit pe Jennifer…”.
Fanii tenisului au considerat că nipona a făcut acest lucru din aroganță, iar aceasta a reacționat pe X.
„Oh, Doamne, nu! Vă promit că mintea mea a crezut că i-am spus Jenny în acel moment și nu înțelegeam de ce râdeau oamenii din public. Îmi pare atât de rău”.