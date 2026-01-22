Tragedie în Portugalia Fotbalistul crescut de Sporting a murit la doar 27 de ani: „S-a prăbușit pe teren, lângă banca adversarilor”

Nassur Bacem (27 de ani), fotbalistul echipei portugheze Moncarapachense, a murit în timpul unui meci.

În minutul 27 al duelului dintre Moncarapachense și Imortal, din sferturile Cupa Asociației de Fotbal din Algarve, Nassur Bacem s-a prăbușit pe teren.

Nassur Bacem a murit în timpul meciului

Fotbalistul de 27 de ani a suferit un stop cardiorespirator și a primit îngrijiri din partea medicului echipei Moncarapachense , potrivit marca.com.

După 18 minute de la momentul în care Nassur Bacem a picat pe teren, paramedicii au sosit la stadionul „Olhao” și meciul a fost suspendat.

Fundașul stânga a fost transportat la spital, însă nu a mai putut fi salvat, iar decesul a fost confirmat.

„A spus că se simte rău și s-a prăbușit”

Nassur Bacem le-ar fi transmis celor aflați în apropierea sa că nu se simte bine.

„Aflat în apropierea băncii celor de la Imortal, jucătorul a spus că se simte rău și s-a prăbușit. A primit imediat primul ajutor de la echipa noastră medicală (un medic și un fizioterapeut), care i-a efectuat manevre de resuscitare și a folosit defibrilatorul disponibil pe stadion.

Ulterior, au sosit o echipă de la INEM (n.r. - Institutul Național de Urgențe Medicale din Portugalia) și o ambulanță”, a spus Joao Andre, vicepreședintele echipei Moncarapachense, pentru publicația Record.

Autopsia va fi efectuată zilele următoare.

Cariera lui Nassur Bacem

Fundașul stânga a început să practice fotbalul în academia celor de la Sporting Lisabona, pentru care a evoluat până la vârsta de 15 ani.

Până la terminarea junioratului, a trecut prin școlile de fotbal a mai multor echipe din prima divizie portugheză: SC Braga, Academica, Leixoes.

La nivel de seniori, Nassur Bacem a evoluat numai în ligile inferioare din Portugalia, pentru Leixoes B, Vista Alegre, Maritimo B, Oliveira do Hospital, Camacha și Moncarapachense.

În actualul sezon, fundașul stânga a jucat în 13 din 15 meciuri disputate de Moncarapachense în liga a patra portugheză.

