Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka, 3-6, 6-4, 2-6

Românca a jucat pentru ultima dată la turneul de la Antipozi, urmând să se retragă din tenis la finalul anului

Totuși, Sorana are o satisfacție financiară după acest meci, atingând o bornă incredibilă.

Sorana Cîrstea, 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Accederea în turul 2 al competiției i-a adus un premiu de 150.000 de dolari, care se adaugă la cei 10.850.000 de dolari câștigați până acum din tenis, conform cifrelor oficiale.

Comparativ, Simona Halep a încasat peste 40 de milioane de dolari din premii, în decursul carierei, Mihaela Buzărnescu 2,7 milioane de dolari, Monica Niculescu aproape 7 milioane de dolari, iar Irina Begu 8,7 milioane.

Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”

Meciul cu Osaka a fost unul cu final controversat, în care Cîrstea și Osaka au avut un schimb de replici la fileu.

Cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

Întrebată despre discuția pe care a purtat-o cu Naomi Osaka, Sorana a declarat:

„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

VIDEO Rezumatul meciului Sorana Cîrstea - Naomi Osaka

