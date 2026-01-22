Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

- Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka, 3-6, 6-4, 2-6
- Românca a jucat pentru ultima dată la turneul de la Antipozi, urmând să se retragă din tenis la finalul anului
Totuși, Sorana are o satisfacție financiară după acest meci, atingând o bornă incredibilă.
Sorana Cîrstea, 11 milioane de dolari câștigați din tenis
Accederea în turul 2 al competiției i-a adus un premiu de 150.000 de dolari, care se adaugă la cei 10.850.000 de dolari câștigați până acum din tenis, conform cifrelor oficiale.
Comparativ, Simona Halep a încasat peste 40 de milioane de dolari din premii, în decursul carierei, Mihaela Buzărnescu 2,7 milioane de dolari, Monica Niculescu aproape 7 milioane de dolari, iar Irina Begu 8,7 milioane.
Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Meciul cu Osaka a fost unul cu final controversat, în care Cîrstea și Osaka au avut un schimb de replici la fileu.
Cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.
„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.
Întrebată despre discuția pe care a purtat-o cu Naomi Osaka, Sorana a declarat:
„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.