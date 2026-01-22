Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis +10 foto
Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka,  3-6, 6-4, 2-6
Tenis

Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 18:50
  • Sorana Cîrstea, 35 de ani, #35 WTA, a fost eliminată de la Australian Open 2026 de Naomi Osaka,  3-6, 6-4, 2-6
  • Românca a jucat pentru ultima dată la turneul de la Antipozi, urmând să se retragă din tenis la finalul anului

Totuși, Sorana are o satisfacție financiară după acest meci, atingând o bornă incredibilă.

„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește și
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”

Sorana Cîrstea, 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Accederea în turul 2 al competiției i-a adus un premiu de 150.000 de dolari, care se adaugă la cei 10.850.000 de dolari câștigați până acum din tenis, conform cifrelor oficiale.

Comparativ, Simona Halep a încasat peste 40 de milioane de dolari din premii, în decursul carierei, Mihaela Buzărnescu 2,7 milioane de dolari, Monica Niculescu aproape 7 milioane de dolari, iar Irina Begu 8,7 milioane.

Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”

Meciul cu Osaka a fost unul cu final controversat, în care Cîrstea și Osaka au avut un schimb de replici la fileu.

Cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open

Galerie foto (10 imagini)

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
+10 Foto
labels.photo-gallery

Întrebată despre discuția pe care a purtat-o cu Naomi Osaka, Sorana a declarat:

„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

VIDEO Rezumatul meciului Sorana Cîrstea - Naomi Osaka

Citește și

Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora
Liga Campionilor
18:43
Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora
Citește mai mult
Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”
Superliga
17:03
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”
Citește mai mult
„Au fost multe cluburi interesate” Victor Angelescu îi răspunde lui Ioan Becali: „Îi vom prelungi contractul lui Borza, dar am zis să așteptăm”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
tenis Australian Open Sorana Cirstea avere bani
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share