„Nu va fi sfârșitul lumii” Directorul sportiv al lui Dinamo, despre negocierile cu Boateng: „Nu avem cum să oferim 25.000 lunar acum, la Dinamo”

Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și a primit o ofertă de prelungire de la Dinamo, care-l poate face cel mai bine plătit jucător din lot.

Directorul sportiv Cosmin Mihalescu a vorbit despre situația negocierilor cu fundașul de 29 de ani.

Mihalescu despre Boateng: „Am ajuns cumva la o cifră pe care Dinamo poate să i-o ofere pentru următorii 2 ani”

„Am avut o discuție în Antalya, am agreat un pachet financiar pe următorii 2 ani și a rămas să-l structurăm astfel încât toată lumea să fie mulțumită.

Cifra pe următorii 2 ani e agreată, a rămas doar să structurăm și să vedem cum introducem în această cifră și cifrele agentului, pentru că și el e o parte importantă a acestui deal. În continuare suntem în discuții și încercăm să găsim varianta cea mai bună.

(n.r. – Ești optimist că se semnează până la urmă?) Da. Eu mi-am strâns mâna cu Boateng și am spus că vom face asta, cred că se va face până la urmă. El fiind în ultimele 6 luni e posibil să-i ajungă pe la urechi și altfel de sume pe care le putem oferi.

(n.r. – Este posibil să ajungă și ofertă de la FCSB?) Nu știu asta. Eu din câte știu din discuțiile pe care le-am avut cu el și-a propus să câștige în următorii 2 ani niște sume care nu s-ar putea câștiga nici măcar la celelalte echipe din campionat.

Dar după aceea, ținând aproape, am ajuns cumva la o cifră pe care Dinamo poate să i-o ofere pentru următorii 2 ani și care e confortabilă pentru noi, dar îl mulțumește și pe el. De asta zic că ne-am strâns mâna și a rămas doar să o structurăm așa cum trebuie”, a declarat Mihalescu pentru fanatik.ro.

Boateng, cel mai bine plătit de la Dinamo: „Nu va lua 25.000 lunar”

Întrebat în ce zonă financiară s-ar înscrie contractul lui Boateng, oficialul „câinilor” a răspuns:

„(n.r. – Se vorbește de 25.000 de euro pe lună) Nu, mai avem până ajungem acolo. Este o discuție complexă. Nu avem cum să oferim la Dinamo un salariu lunar de 25.000 de euro în momentul acesta.

Nu suntem nici la nivelul acela financiar și nu e niciun semnal pe care îl putem transmite în vestiar către ceilalți jucători. Atunci, toți vor încerca să se poziționeze în funcție de asta.

Dacă ne raportăm la ce jucător am putea aduce, plătind o sumă de transfer, și comparativ să facem o analiză dacă va fi mai bun decât Boateng, atunci te gândești că există o componentă de bonus la semnătură, una de bonus de loialitate și din toate aceste elemente să structurăm la cifra despre care am discutat și pe care am agreat-o cu el.

Nu va fi sfârșitul lumii dacă se întâmplă ceva și Boateng nu va fi cu noi din sezonul viitor.

Și dacă semnează prelungirea, iar în vară va veni o ofertă foarte bună și el va dori să plece, atunci va fi clubul într-o situație în care să capitalizeze plecarea lui.

Dar nu ne facem griji tocmai din punctul de vedere că avem în spate un departament de scouting și niște proceduri de lucru care ne-au arătat că putem aduce jucători de nivelul celor care au plecat”.

„Simt că sunt o bestie”. Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

