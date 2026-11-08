„Dau din casă, deși nu ar trebui” Cum a gestionat Nuno Campos eșecul cu FC Argeș: „A fost primul lucru pe care l-a făcut”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat înfrângerea suferită în fața lui FC Argeș, scor 1-2, și a dezvăluit cum a gestionat antrenorul Nuno Campos (51 de ani) situația în vestiar la finalul partidei.

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Înfrângerea din etapa #15 a pus capăt unei serii incredibile de 13 meciuri fără eșec în Superligă pentru „câini” și a venit după o gafă uriașă comisă de Nikita Stoinov în prelungiri.

Andrei Nicolescu: „Nuno Campos a spus că e greșeala lui”

Președintele „alb-roșiilor” a dezvăluit că tehnicianul portughez a luat vina asupra sa, susținând că el i-a cerut lui Stoinov să dribleze când se află în poziția respectivă.

„În minutul 89 eram foarte supărat că plecăm doar cu un punct, iar în minutul 91 mi-aș fi dorit foarte mult să plec cu acel punct. Ne lingem rănile. Se întâmplă, nu avem ce să îi reproșăm lui Niki.

O să încep prin a spune că îi mulțumesc din nou lui Nuno pentru lecția pe care a dat-o din nou tuturor acolo. Face dovada în continuare că știe să gestioneze grupul, să creeze o familie extraordinară.

Dau din casă, deși nu ar trebui, dar primul lucru pe care l-a făcut a fost să spună că e greșeala lui, că el i-a cerut lui Niki să dribleze acolo ca ultim apărător, el i-a cerut să joace așa și că toată lumea trebuie să se raporteze la asta.

A fost foarte frumoasă și reacția galeriei, care a apludat în picioare”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

În cazul în care campioana Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj, Dinamo va pierde poziția de lider la finalul turului sezonului regulat.

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