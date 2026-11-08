„Dau din casă, deși nu ar trebui” Cum a gestionat Nuno Campos eșecul cu FC Argeș: „A fost primul lucru pe care l-a făcut” +49 foto
Andrei Nicolescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Dau din casă, deși nu ar trebui” Cum a gestionat Nuno Campos eșecul cu FC Argeș: „A fost primul lucru pe care l-a făcut”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 17:02
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a comentat înfrângerea suferită în fața lui FC Argeș, scor 1-2, și a dezvăluit cum a gestionat antrenorul Nuno Campos (51 de ani) situația în vestiar la finalul partidei.
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Înfrângerea din etapa #15 a pus capăt unei serii incredibile de 13 meciuri fără eșec în Superligă pentru „câini” și a venit după o gafă uriașă comisă de Nikita Stoinov în prelungiri.

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Andrei Nicolescu: „Nuno Campos a spus că e greșeala lui”

Președintele „alb-roșiilor” a dezvăluit că tehnicianul portughez a luat vina asupra sa, susținând că el i-a cerut lui Stoinov să dribleze când se află în poziția respectivă.

„În minutul 89 eram foarte supărat că plecăm doar cu un punct, iar în minutul 91 mi-aș fi dorit foarte mult să plec cu acel punct. Ne lingem rănile. Se întâmplă, nu avem ce să îi reproșăm lui Niki.

O să încep prin a spune că îi mulțumesc din nou lui Nuno pentru lecția pe care a dat-o din nou tuturor acolo. Face dovada în continuare că știe să gestioneze grupul, să creeze o familie extraordinară.

Dau din casă, deși nu ar trebui, dar primul lucru pe care l-a făcut a fost să spună că e greșeala lui, că el i-a cerut lui Niki să dribleze acolo ca ultim apărător, el i-a cerut să joace așa și că toată lumea trebuie să se raporteze la asta.

A fost foarte frumoasă și reacția galeriei, care a apludat în picioare”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport
Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (49 imagini)

Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport
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În cazul în care campioana Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj, Dinamo va pierde poziția de lider la finalul turului sezonului regulat.

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