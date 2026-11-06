„Credeam că e trucaj” Basarab Panduru, șocat de meciul Craiovei din Conference League: „Erau grași!”

U Craiova - Egnatia 2-0. Basarab Panduru (56 de ani) a comentat modul în care s-au prezentat adversarii oltenilor la partida din Conference League.

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Formația lui Coelho s-a impus fără mari emoții în etapa #3 din faza principală, însă forma fizică a jucătorilor albanezi l-a șocat fostul internațional.

U Craiova - Egnatia 2-0 . Basarab Panduru: „Alergau exact cum au coborât din avion”

Panduru a contestat kilogramele în plus pe care păreau să le aibă unii dintre fotbaliștii Egnatiei și a comparat prestația lor cu momentul în care aceștia au ajuns în România.

La aterizarea în România, clubul albanez a postat un videoclip editat. Jucătorii erau filmați în timp ce coborau din avion pe melodia „Saint Tropez” a lui Florin Salam. Imaginea era distorsionată astfel încât să pară că jucătorii dau din șolduri.

„Mulţi slabi, nu toţi, că unii erau şi graşi. Alergau exact cum au coborât din avion. Aşa aveai impresia că aleargă în seara asta.

Aşa erau şi pe teren, credeam că e trucaj, dar aşa alergau şi pe teren. Se apropiau de stilul ăla”, a declarat Panduru, potrivit primasport.ro.

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, Craiova ar mai avea nevoie de doar un punct pentru care ar asigura calificarea în proporție de 99,9%.

Programul ultimelor 3 meciuri ale oltenilor

joi, 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

joi, 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

joi, 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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