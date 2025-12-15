- Neymar (31 de ani), atacantul celor de la Santos, s-a plimbat cu fața acoperită prin centrul orașului New York.
Neymar a profitat de vacanță, după ce campionatul brazilian s-a încheiat și a reușit să o salveze de la retrogradare pe Santos.
Neymar, incognito în centrul orașului New York
Starul brazilian a petrecut weekendul la New York, alături de soția sa și un grup de prieteni. Acesta a încercat să treacă neobservat și a adoptat o ținută neobișnuită.
Atacantul celor de la Santos a mers în Times Square îmbrăcat cu o geacă groasă, cu gluga pusă în cap și o cagulă lila trasă pe față.
Neymar a trecut neobservat prin centrul orașului american, iar unul dintre prietenii săi i-a zis: „Nimeni nu te-a recunoscut… Cum e să fii un tip normal?”.
Internaționalul sud-american a replicat: „Nu cred că arăt foarte normal”.
La un moment dat, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei și-a dat cagula jos pentru a bea o cafea, moment în care a fost recunoscut imediat de trecători.
Același lucru s-a întâmplat și a doua zi, când a mers la un restaurant din New York.