Neymar, incognito în New York VIDEO+FOTO. Cum a apărut starul brazilian pe străzile din SUA
Neymar FOTO: Caputră - X @abola
Neymar, incognito în New York VIDEO+FOTO. Cum a apărut starul brazilian pe străzile din SUA

Gabriel Neagu
Publicat: 15.12.2025, ora 18:01
  • Neymar (31 de ani), atacantul celor de la Santos, s-a plimbat cu fața acoperită prin centrul orașului New York.

Neymar a profitat de vacanță, după ce campionatul brazilian s-a încheiat și a reușit să o salveze de la retrogradare pe Santos.

Neymar, incognito în centrul orașului New York

Starul brazilian a petrecut weekendul la New York, alături de soția sa și un grup de prieteni. Acesta a încercat să treacă neobservat și a adoptat o ținută neobișnuită.

Atacantul celor de la Santos a mers în Times Square îmbrăcat cu o geacă groasă, cu gluga pusă în cap și o cagulă lila trasă pe față.

Neymar a trecut neobservat prin centrul orașului american, iar unul dintre prietenii săi i-a zis: „Nimeni nu te-a recunoscut… Cum e să fii un tip normal?”.

Internaționalul sud-american a replicat: „Nu cred că arăt foarte normal”.

La un moment dat, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei și-a dat cagula jos pentru a bea o cafea, moment în care a fost recunoscut imediat de trecători.

Același lucru s-a întâmplat și a doua zi, când a mers la un restaurant din New York.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share