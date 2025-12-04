Show total în Brazilia Neymar, primul hat-trick după aproape 4 ani, într-un meci crucial pentru Santos în lupta salvării de la retrogradare

Juventude - Santos 0-3. Neymar (33 de ani) a reușit primul hat-trick după aproape patru ani.

„Tripla” starului din Vila Belmiro a dus-o pe Santos aproape de salvarea de la retrogradare.

Neymar a reușit să marcheze toate cele 3 goluri în repriza secundă.

Neymar, hat-trick în meciul Juventude - Santos 0-3

Deși încă este chinuit de problemele la genunchi și i-a fost recomandat să stea departe de teren, Neymar nu a ascultat sfaturile doctorilor.

Vedeta celor de la Santos a pus în prim-plan situația delicată a echipei în prima ligă braziliană, care avea de recuperat un punct pentru a ieși din zona retrogradării.

După o primă repriză modestă, în duelul contra celor de la Juventude, din penultima etapă a campionatului, Neymar a marcat de trei ori în 17 minute, reușind primul său hat-trick după aproape patru ani.

Știu că știu să joc fotbal Neymar, Santos

„Alb-verzii” nu au pus probleme celor de la Santos, iar echipa din Vila Belmiro și-a adjudecat victoria.

În acest moment, Santos se află pe locul 14 în prima ligă braziliană, cu 44 de puncte, la două lungimi în fața celor de la Vitoria, ocupanta ultimului loc retrogradabil.

Ultimul meci pe care Santos îl are de disputat în acest sezon va avea loc pe data de 7 decembrie, pe teren propriu, contra ocupantei locului 3, Cruzeiro.

Neymar: „Acum mă concentrez să o las pe Santos în Serie A”

După meci, Neymar a oferit detalii despre starea sa de sănătate și, în acest moment, prioritizează salvarea clubului de la retrogradare.

„Fizic sunt bine, mă simt din ce în ce mai bine în fiecare zi. Această accidentare este tristă și enervantă, dar nu mă împiedică să fac ce vreau. De aceea continui să joc.

Acum este momentul să mă concentrez pe Santos, să o las pe Santos acolo unde merită să fie - în Serie A. Apoi vom vedea ce vom face” , a spus Neymar, potrivit Mundo Deportivo.

Extrema a suferit o ruptură de menisc, în urmă cu o lună. Staff-ul celor de la Santos se aștepta ca echipa să se lupte pentru salvarea de la retrogradare fără cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei.

Totuși, Neymar a refuzat să se opereze, întrucât o intervenție chirurghicală l-ar fi ținut departe de teren timp de cel puțin o lună, iar vedeta celor de la Santos forțează salvarea de la retrogradare și o posibilă convocare la echipa națională, arată goal.com.

