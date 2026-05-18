Neymar și-a ieșit din minți FOTO. Moment incredibil: starul brazilian a făcut o criză de nervi după ce a fost scos din greșeală de pe teren

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 15:31
  • Neymar (34 de ani), fostul star al Barcelonei, s-a enervat după ce a fost trecut din greșeală pe tabela de schimbare în meciul pierdut de Santos, scor 0-3, cu Coritiba.

Episodul s-a petrecut cu doar o zi înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să anunțe lotul Braziliei pentru Cupa Mondială.

Neymar și-a ieșit din minți după ce a fost schimbat din greșeală

Neymar ieșise doar temporar de pe teren pentru a primi îngrijiri la gambă, însă al patrulea oficial a afișat numărul 10, iar în locul său a intrat Robinho Jr.

Când a încercat să revină pe teren, starul lui Santos a fost avertizat cu cartonaș galben și s-a enervat, susținând că jucătorul care trebuia înlocuit era, de fapt, Gonzalo Escobar.

Frustrat, Neymar a luat foaia folosită la schimbari de către oficiali și a arătat-o camerelor de televiziune, încercând să demonstreze că decizia fusese aplicată greșit.

Ulterior, clubul Santos a transmis public că „arbitrul de rezervă a greșit schimbarea”, precizând că eroarea este susținută atât de imaginile TV, cât și de nota folosită de arbitri în momentul schimbării, conform reuters.com.

Momentul nu putea fi mai nepotrivit pentru Neymar, în condițiile în care Carlo Ancelotti urmează să decidă dacă îl va convoca sau nu pentru Campionatul Mondial din 2026.

Acesta nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din 2023, după problemele fizice și operația la genunchi care l-au ținut departe de teren vreme de un an.

Chiar dacă rămâne golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de goluri, atacantul nu are locul asigurat pentru CM 2026. În acest an, atacantul a strâns 6 goluri și 4 pase decisive în 15 meciuri.

