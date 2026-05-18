Marcel Pușcaș. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Raed Krishan / Sportpictures
„Se răsucesc în mormânt” Mesaj acid după titlul câștigat de U Craiova: „Balaci și Oblemenco nu au jucat nicio secundă la acest club”

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 12:48
  • Marcel Pușcaș (65 de ani), fost președinte la FCU Craiova, a atacat-o pe noua campioană a României.
  • Fostul fotbalist a contestat legătura celor de la CSU Craiova cu simbolurile istorice ale fotbalului craiovean.

Universitatea Craiova a devenit campioană matematic după victoria categorică obținută duminică seară, 17 mai, în fața Universității Cluj, scor 5-0, succes care a venit la doar câteva zile după câștigarea Cupei României și a adus eventul în Bănie.

Marcel Pușcaș, mesaj acid: „Balaci și Oblemenco nu au jucat nicio secundă la acest club”

Marcel Pușcaș a publicat pe Facebook un mesaj în care a susține că actualul club nu ar trebui asociat cu marile figuri ale trecutului, Ion Oblemenco și Ilie Balaci.

„Felicitări, CSU Craiova, pentru câștigarea primului titlu din istoria de doar 13 ani! Cei doi din imagine (n.r. - Ion Oblemenco şi Ilie Balaci) nu au jucat pentru acest club nicio secundă în fosta lor viață.

Nici stadionul și nici bulevardul care le poartă numele n-ar recunoaște această echipă. Poate simbolurile se răsucesc în mormânt dacă ar ști că le sunt asociate numele. Era un alt număr la poartă, un alt «J» și un alt «RO». Ăsta este adevărul și nu emoția.

Sunt două lucruri distincte sau ar trebui să fie, chiar și pentru pătimașii olteni. Bravo și felicitări, CSU, pentru perseverență și succes pentru Oltenia!”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cine este Marcel Pușcaș

Născut pe 12 octombrie 1960, la Oradea, Marcel Pușcaș și-a început cariera de fotbalist profesionist în orașul natal, la FC Bihor, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, în perioada 1978 - 1983, când era transferat de Steaua.

A jucat doar doi ani pentru „militari” ca ulterior să ajungă la Rapid, unde a stat până în 1987.

Măcinat de accidentări grave, Pușcas s-a retras la doar 28 de ani, după ce și-a petrecut ultimul sezon la Steaua Mizil.

După ce a agățat ghetele în cui, fostul mijlocaș a ocupat funcția de președinte la Steaua sau Craiova. A mai fost director în FRF, iar până în vara lui 2025 s-a aflat în conducerea celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

