Max Korzh interzice fotbalul în București Jandarmeria a solicitat LPF să nu programeze niciun meci în Capitală sâmbătă, ziua concertului artistului din Belarus
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 13:57
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 13:57
  • În următorul weekend sunt programate meciurile din ultima etapă de play-off, dar și barajul semifinalei de Conference League, FCSB - Botoșani

Titlul s-a decis duminică la Craiova, Universitatea e noua campioană, însă meciurile de fotbal din competiția internă nu s-au terminat. Iar programarea lor pentru weekend-ul care urmează e dată peste cap de un mega concert care va avea loc pe Arena Națională sâmbătă.

E vorba despre artistul Max Korzh, din Belarus, la al cărui concert nu se mai găsesc bilete de la finalul lui 2025. Sunt așteptați sâmbătă peste 50.000 de spectatori.

Din acest motiv, Jandarmeria Capitalei a făcut o solicitare oficială către Liga Profesionistă de Fotbal, în care a cerut să nu se joace sâmbătă niciun meci în București.

În ultima etapă de play-off, care nu mai are nici o miză de clasament, va fi meciul Rapid - U Craiova. În plus, semifinala barajului pentru ultimul loc de cupă europeană, FCSB - Botoșani, se va disputa tot în București.

LPF va trebui să se supună cerinței Jandarmeriei și să nu programeze nici unul dintre aceste două jocuri în ziua de sâmbătă. Cel mai probabil, FCSB - Botoșani va fi duminică seara, televiziunile fiind interesate să aibă în ziua cea mai bună pentru audiență meciul care se anunță cu cel mai mare grad de interes.

Cum învingătoarea din acest meci va juca finala cu Dinamo, e de așteptat ca partida trupei lui Kopic, de la Cluj, să fie programată sâmbătă, pentru a oferi timp relativ egal de refacere celor două combatante care se vor înfrunta în finala de Conference League. Rapid - Craiova se va juca fie vineri, fie luni, în închiderea etapei.

Concertul lui Max Korzh va fi al doilea, care va avea loc în luna mai și care va produce o asistență uriașă pe Arena Națională. Pe 13 mai, la Metallica, organizatorii au estimat că au fost în jur de 65.000 de oameni.

Din cauza concertului Metallica, FRF nu a putut să schimbe locul de desfășurare al Cupei României, de la Sibiu în Ghencea, pe arena Steaua. Forul condus de Burleanu intenționa să ofere celor două cluburi mai multe bilete, după ce interesul pentru acel joc a fost unul imens.

Jandarmeria București însă a spus că nu poate acoperi două evenimente disputate în aceeași seară în Capitală, la care urmau să participe împreună în jur de 100.000 de persoane.

Până la urmă, finala a rămas la Sibiu, iar Cupa a fost câștigată de Craiova, în urma loviturilor de departajare.

Va fi concert și pe 28 mai

Seria marilor concerte pe Arena Națională va continua și săptămâna viitoare. Joi, 28 mai, va veni la București Iron Maiden, eveniment care va bloca un posibil meci mare pe final de sezon pe Arenă. E vorba despre finala pentru Conference League, care s-ar putea disputa între Dinamo și FCSB.

