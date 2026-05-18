Real Madrid se desparte de căpitan! „Galacticii” au anunțat plecarea lui  Dani Carvajal, după 13 sezoane

Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Dani Carvajal (34 de ani), căpitanul echipei, care va părăsi părăsi clubul după 13 sezoane petrecute în prima echipă.

Fundașul lateral nu îşi va reînnoi contractul cu echipa din capitala Spaniei după peste un deceniu petrecut în tricoul „galacticilor”.

Carvajal a avut parte de un sezon complicat, în care şi-a pierdut mult din importanță în angrenajul echipei, după ce şi-a revenit în urma accidentării grave suferite în octombrie 2024, care a coincis cu transferul lui Trent Alexander-Arnold.

Spaniolul a ajuns la academia lui Real Madrid în urmă cu 24 de ani, și pleacă după ce a câștigat 26 de trofee și a făcut parte dintr-una dintre cele mai glorioase perioade din istoria clubului.

Dani Carvajal va fi omagiat de club sâmbătă, în Sâmbătă, în meciul care se va disputa pe Santiago Bernabéu împotriva echipei Athletic Club, în ultima etapă a LaLiga EA Sports, i se va aduce un omagiu, conform anunțului clubului.

Real Madrid, mesaj de adio pentru Dani Carvajal

„Real Madrid CF și căpitanul nostru, Dani Carvajal, au convenit să pună capăt unui capitol minunat ca jucător al clubului nostru la sfârșitul sezonului actual.

Real Madrid dorește să-și exprime recunoștința și afecțiunea față de una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial.

Carvajal este unul dintre cei cinci jucători care, de-a lungul istoriei fotbalului, au reușit să câștige 6 Ligi ale Campionilor și a făcut parte dintr-o echipă care a strălucit într-una dintre cele mai strălucite epoci din istoria noastră.

A ajuns la Real Madrid în 2002 și a apărat tricoul nostru timp de 23 de sezoane: 10 în academia de tineret și 13 la prima echipă, cu care a câștigat 27 de titluri: 6 Ligi ale Campionilor, 6 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 5 Supercupe ale Europei, 4 campionate, 2 Cupe ale Spaniei și 4 Supercupe ale Spaniei.

La nivel individual, Carvajal a fost inclus în FIFPro World XI 2024, a câștigat premiul The Best FIFA Men's XI 2024 și a fost numit cel mai bun jucător al finalei Ligii Campionilor din 2024, în care a marcat un gol.

Carvajal a jucat 450 de meciuri pentru echipa noastră, marcând 14 goluri. A jucat 51 de meciuri pentru echipa națională a Spaniei, câștigând Campionatul European în 2024 și Liga Națiunilor în 2023.

Real Madrid îi urează lui Dani Carvajal și familiei sale toate cele bune în această nouă etapă a vieții sale.

Stadionul Santiago Bernabéu îi va aduce un omagiu sâmbătă, cu ocazia ultimului meci de campionat pe care îl va disputa echipa noastră”, se arată în mesajul transmis de „galactici”.

22 de meciuri a bifat Dani Carvajal pentru Real Madrid în acest sezon, o medie de 45 de minute per partidă

Și Florentino Prez, președintele clubului Real Madrid, a avut un mesaj pentru fundașul spaniol:

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al Real Madrid și al academiei sale de tineret. Imaginea sa alături de iubitul și de neuitatul nostru Alfredo Di Stefano, punând piatra de temelie pentru Real Madrid City, va rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor madrilenilor și în istoria clubului nostru. Carvajal a reprezentat întotdeauna valorile Real Madrid. Acesta este și va fi întotdeauna casa lui.”

Dani Carvajal și-a luat la revedere de la fanii lui Real Madrid printr-un videoclip postat pe Instagram.

Cu excepția unui singur sezon petrecut la Bayer Leverkusen (2012/13), Dani Carvajal și-a petrecut toată cariera la Real Madrid, două sezoane la echipa rezervelor (2010-2012), iar apoi 13 sezoane la echipa mare (2013-2026).

