Real Madrid se desparte de căpitan! „Galacticii” au anunțat plecarea lui  Dani Carvajal, după 13 sezoane
Dani Carvajal FOTO Imago
Campionate

Real Madrid se desparte de căpitan! „Galacticii” au anunțat plecarea lui Dani Carvajal, după 13 sezoane

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 15:02
  • Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Dani Carvajal (34 de ani), căpitanul echipei, care va părăsi părăsi clubul după 13 sezoane petrecute în prima echipă.

Fundașul lateral nu îşi va reînnoi contractul cu echipa din capitala Spaniei după peste un deceniu petrecut în tricoul „galacticilor”.

Mourinho revine la Real Madrid! Portughezul a acceptat condițiile impuse de „galactici” » Primele detalii
Citește și
Mourinho revine la Real Madrid! Portughezul a acceptat condițiile impuse de „galactici” » Primele detalii
Citește mai mult
Mourinho revine la Real Madrid! Portughezul a acceptat condițiile impuse de „galactici” » Primele detalii

Carvajal a avut parte de un sezon complicat, în care şi-a pierdut mult din importanță în angrenajul echipei, după ce şi-a revenit în urma accidentării grave suferite în octombrie 2024, care a coincis cu transferul lui Trent Alexander-Arnold.

Spaniolul a ajuns la academia lui Real Madrid în urmă cu 24 de ani, și pleacă după ce a câștigat 26 de trofee și a făcut parte dintr-una dintre cele mai glorioase perioade din istoria clubului.

Dani Carvajal va fi omagiat de club sâmbătă, în Sâmbătă, în meciul care se va disputa pe Santiago Bernabéu împotriva echipei Athletic Club, în ultima etapă a LaLiga EA Sports, i se va aduce un omagiu, conform anunțului clubului.

Real Madrid, mesaj de adio pentru Dani Carvajal

„Real Madrid CF și căpitanul nostru, Dani Carvajal, au convenit să pună capăt unui capitol minunat ca jucător al clubului nostru la sfârșitul sezonului actual.

Real Madrid dorește să-și exprime recunoștința și afecțiunea față de una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial.

Carvajal este unul dintre cei cinci jucători care, de-a lungul istoriei fotbalului, au reușit să câștige 6 Ligi ale Campionilor și a făcut parte dintr-o echipă care a strălucit într-una dintre cele mai strălucite epoci din istoria noastră.

A ajuns la Real Madrid în 2002 și a apărat tricoul nostru timp de 23 de sezoane: 10 în academia de tineret și 13 la prima echipă, cu care a câștigat 27 de titluri: 6 Ligi ale Campionilor, 6 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 5 Supercupe ale Europei, 4 campionate, 2 Cupe ale Spaniei și 4 Supercupe ale Spaniei.

La nivel individual, Carvajal a fost inclus în FIFPro World XI 2024, a câștigat premiul The Best FIFA Men's XI 2024 și a fost numit cel mai bun jucător al finalei Ligii Campionilor din 2024, în care a marcat un gol.

Carvajal a jucat 450 de meciuri pentru echipa noastră, marcând 14 goluri. A jucat 51 de meciuri pentru echipa națională a Spaniei, câștigând Campionatul European în 2024 și Liga Națiunilor în 2023.

Real Madrid îi urează lui Dani Carvajal și familiei sale toate cele bune în această nouă etapă a vieții sale.

Stadionul Santiago Bernabéu îi va aduce un omagiu sâmbătă, cu ocazia ultimului meci de campionat pe care îl va disputa echipa noastră”, se arată în mesajul transmis de „galactici”.

22
de meciuri a bifat Dani Carvajal pentru Real Madrid în acest sezon, o medie de 45 de minute per partidă

Și Florentino Prez, președintele clubului Real Madrid, a avut un mesaj pentru fundașul spaniol:

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al Real Madrid și al academiei sale de tineret. Imaginea sa alături de iubitul și de neuitatul nostru Alfredo Di Stefano, punând piatra de temelie pentru Real Madrid City, va rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor madrilenilor și în istoria clubului nostru. Carvajal a reprezentat întotdeauna valorile Real Madrid. Acesta este și va fi întotdeauna casa lui.”

Dani Carvajal și-a luat la revedere de la fanii lui Real Madrid printr-un videoclip postat pe Instagram.

Cu excepția unui singur sezon petrecut la Bayer Leverkusen (2012/13), Dani Carvajal și-a petrecut toată cariera la Real Madrid, două sezoane la echipa rezervelor (2010-2012), iar apoi 13 sezoane la echipa mare (2013-2026).

Citește și

Max Korzh interzice fotbalul în București Jandarmeria a solicitat LPF să nu programeze niciun meci în Capitală sâmbătă, ziua concertului artistului din Belarus
Superliga
13:57
Max Korzh interzice fotbalul în București Jandarmeria a solicitat LPF să nu programeze niciun meci în Capitală sâmbătă, ziua concertului artistului din Belarus
Citește mai mult
Max Korzh interzice fotbalul în București Jandarmeria a solicitat LPF să nu programeze niciun meci în Capitală sâmbătă, ziua concertului artistului din Belarus
Cristi Chivu, din nou modest VIDEO. Antrenorul lui Inter a procedat la fel ca după  Cupa Italiei: „Ei m-au împins”
Campionate
10:25
Cristi Chivu, din nou modest VIDEO. Antrenorul lui Inter a procedat la fel ca după Cupa Italiei: „Ei m-au împins”
Citește mai mult
Cristi Chivu, din nou modest VIDEO. Antrenorul lui Inter a procedat la fel ca după  Cupa Italiei: „Ei m-au împins”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Real Madrid la liga dani carvajal
Știrile zilei din sport
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
18.05
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Superliga
18.05
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Citește mai mult
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
18.05
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Superliga
18.05
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
„Avem probleme serioase” Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
23:29
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
00:14
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat  lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
23:25
Guardiola pleacă de la City! Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Top stiri
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Superliga
18.05
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Citește mai mult
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Superliga
18.05
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Citește mai mult
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Superliga
18.05
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Citește mai mult
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
B365
18.05
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
Citește mai mult
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 27 rapid 17 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share