Sorana Cîrstea, moment istoric! Sportiva din România stabilește recorduri la 36 de ani » Anunțul făcut astăzi de WTA
Sorana Cîrstea. Foto: Imago
Tenis

Sorana Cîrstea, moment istoric! Sportiva din România stabilește recorduri la 36 de ani » Anunțul făcut astăzi de WTA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 10:56
  • Sorana Cîrstea (36 de ani) a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din cariera sa.
  • Jucătoarea din România, care a declarat că se află în ultimul sezon competițional, a făcut un salt de nouă locuri după parcursul foarte bun de la turneul de la Roma.
  • Românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare din istorie care intră în premieră în TOP 20 WTA.

Rezultatul care a stat la baza acestei urcări a fost semifinala atinsă la turneul din Italia, cea mai bună performanță a Soranei la Roma.

Parcursul său a fost oprit de Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA), care s-a impus cu 6-4, 6-3, după o partidă ce a durat o oră și 18 minute.

Chivu i-a uimit pe italieni! FOTO+VIDEO. Obiectul cu care românul a atras toate privirile la parada lui Inter. Aduce aminte de un moment foarte greu din viața lui
Citește și
Chivu i-a uimit pe italieni! FOTO+VIDEO. Obiectul cu care românul a atras toate privirile la parada lui Inter. Aduce aminte de un moment foarte greu din viața lui
Citește mai mult
Chivu i-a uimit pe italieni! FOTO+VIDEO. Obiectul cu care românul a atras toate privirile la parada lui Inter. Aduce aminte de un moment foarte greu din viața lui

Sorana Cîrstea a obținut cea mai bună clasare WTA din carieră

Sportiva din România trăiește unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Tot la Roma, Cîrstea a câștigat duelul cu Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-5.

Precedenta cea mai bună clasare a Soranei era locul 21, atins în august 2013.

În ceea ce privește celelalte românce din Top 100, Jaqueline Cristian a coborât pe locul 33, cu 1.382 de puncte, iar Gabriela Ruse se află pe poziția 71, cu 928 de puncte.

1.985 de puncte
are Sorana Cîrstea în clasamentul WTA

Care este situația la vârful ierarhiei mondiale:

  • Aryna Sabalenka rămâne lider, cu 9.960 de puncte
  • Elena Rîbakina este pe locul al doilea, cu 8.705 puncte
  • Iga Swiatek ocupă poziția a treia, cu 7.273
  • Coco Gauff este a patra, cu 6.749
  • Jessica Pegula completează Top 5, cu 6.286 de puncte

Elina Svitolina, câștigătoarea turneului de la Roma, a urcat până pe locul 7, cu 4.315 puncte. 

Toate jucătoarele aflate în fața Soranei sunt mai tinere decât aceasta. Doar trei sportive de peste 35 de ani mai sunt în top 100 mondial: Laura Siegemund (38 de ani, locul 46), Tatjana Maria (38 de ani, locul 52), Shuai Zhang (37 de ani, locul 74).

Citește și

Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă
Liga Campionilor
09:12
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă
Citește mai mult
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Superliga
01:02
„Suntem pregătiți să-l înlocuim” Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”
Citește mai mult
„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
wta clasamentul wta Sorana Cirstea romania
Știrile zilei din sport
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
18.05
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Superliga
18.05
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Citește mai mult
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
18.05
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Superliga
18.05
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
„Avem probleme serioase” Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
23:29
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
00:14
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat  lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
23:25
Guardiola pleacă de la City! Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Top stiri
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Superliga
18.05
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Citește mai mult
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Superliga
18.05
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Citește mai mult
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Superliga
18.05
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Citește mai mult
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
B365
18.05
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
Citește mai mult
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 27 rapid 17 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share