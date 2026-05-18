Sorana Cîrstea, moment istoric! Sportiva din România stabilește recorduri la 36 de ani » Anunțul făcut astăzi de WTA

Sorana Cîrstea (36 de ani) a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din cariera sa.

Jucătoarea din România, care a declarat că se află în ultimul sezon competițional, a făcut un salt de nouă locuri după parcursul foarte bun de la turneul de la Roma.

Românca a devenit cea mai în vârstă jucătoare din istorie care intră în premieră în TOP 20 WTA.

Rezultatul care a stat la baza acestei urcări a fost semifinala atinsă la turneul din Italia, cea mai bună performanță a Soranei la Roma.

Parcursul său a fost oprit de Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA), care s-a impus cu 6-4, 6-3, după o partidă ce a durat o oră și 18 minute.

Sorana Cîrstea a obținut cea mai bună clasare WTA din carieră

Sportiva din România trăiește unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Tot la Roma, Cîrstea a câștigat duelul cu Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 6-3, 7-5.

Precedenta cea mai bună clasare a Soranei era locul 21, atins în august 2013.

În ceea ce privește celelalte românce din Top 100, Jaqueline Cristian a coborât pe locul 33, cu 1.382 de puncte, iar Gabriela Ruse se află pe poziția 71, cu 928 de puncte.

1.985 de puncte are Sorana Cîrstea în clasamentul WTA

Care este situația la vârful ierarhiei mondiale:

Aryna Sabalenka rămâne lider, cu 9.960 de puncte

Elena Rîbakina este pe locul al doilea, cu 8.705 puncte

Iga Swiatek ocupă poziția a treia, cu 7.273

Coco Gauff este a patra, cu 6.749

Jessica Pegula completează Top 5, cu 6.286 de puncte

Elina Svitolina, câștigătoarea turneului de la Roma, a urcat până pe locul 7, cu 4.315 puncte.

Toate jucătoarele aflate în fața Soranei sunt mai tinere decât aceasta. Doar trei sportive de peste 35 de ani mai sunt în top 100 mondial: Laura Siegemund (38 de ani, locul 46), Tatjana Maria (38 de ani, locul 52), Shuai Zhang (37 de ani, locul 74).

