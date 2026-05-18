„Doar eu și Beckenbauer am făcut asta" Sorin Cârțu, mesaj după ce a obținut titlul și Cupa alături de U Craiova în trei ipostaze diferite: „Merit!"
Publicat: 18.05.2026, ora 14:23
Actualizat: 18.05.2026, ora 14:23
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre o performanță care îl plasează într-o zonă aparte a istoriei fotbalului.
  • Cârțu se laudă că a reușit eventul la Craiova atât ca jucător, cât și ca antrenor și oficial al clubului.

Universitatea Craiova a devenit campioană matematic după victoria categorică obținută duminică seară, 17 mai, în fața Universității Cluj, scor 5-0, succes care a venit la doar câteva zile după câștigarea Cupei României și a adus eventul în Bănie.

Sorin Cârțu, mesaj după ce a obținut  titlul și Cupa alături de U Craiova: „Doar eu și Beckenbauer am făcut asta”

Întrebat dacă mai există vreun om de fotbal care a reușit o asemenea performanță sau dacă este singurul, Sorin Cârțu a răspuns:

„Ar mai fi Beckenbauer (n.red. - legenda lui Bayern Munchen și a fotbalului german). Îl las pe el pe locul 1. Mă simt onorat, poate într-un fel, merit. Am pus foarte mult suflet şi în meseriile pe care le-am avut: ca jucător, ca antrenor. Mi-am sacrificat sănătatea, familia în multe momente. 

Poate au fost alţii mai îndreptăţiţi şi uite că mi s-a ivit mie această situaţie. De unde am fost ultimul antrenor care a reuşit eventul pentru Universitatea Craiova, acum sunt primul în România. Unde eram singurul antrenor care am luat campionatul după '90, acum suntem doi, că a venit şi reuşita lui Coelho. Eu ştiu că doar Beckenbauer a făcut asta”, a spus Cârțu, conform fanatik.ro.

Cârțu a făcut parte din echipa care a cucerit campionatul și Cupa României în sezonul 1980-1981, primul event din istoria clubului, iar un deceniu mai târziu s-a aflat pe banca tehnică a formației care a reușit din nou dubla internă, în sezonul 1990-1991. Titlul obținut acum completează simbolic acest traseu.

„Sunt mândru. Am fost foarte sincer în ceea ce a însemnat atitudinea mea ca jucător. Am făcut multe pentru echipa asta, mi-am făcut datoria ca atacant. Sunt al treilea golgheter după Oblemenco şi Cămătaru.

Ca antrenor am vrut să ajut clubul şi să ridic valoarea jucătorilor. Domnul Rotaru a muncit mult, din 2013, de când e la echipa asta. Tot ce s-a întâmplat aseară e un merit cumulat. Acţionarii se înţeleg ca şi cum ar fi unul singur şi meritam.

În 2020, în pandemie, eram campioni cam 15-20 de minute. A dat Nistor gol atunci. Îi spuneam domnului Rotaru în 2020 ce morcoviţi eram. Am pierdut titlul şi cum e acum, cu lăutari, grătare… A fost frumos aseară. După opt ani de zile am apelat la Xanax pentru meci.

Ca să fiu sincer, când a fost 2-0 am plecat şi am stat la maşină până la pauză. La repriza a doua m-am întors şi am văzut-o toată”, a mai spus Cârțu.

Nu ştiu dacă în ultimul timp am stat până la finalul unui meci cum am stat aseară. Nu mai aveam aşa mari emoţii. Erau până la 2-0. Evoluţia echipei a fost senzaţională. Am dansat, am un dans a la Borcea. Am dus greu de tot săptămâna asta. A fost şi finala de la Sibiu, am avut nişte extra sistole înainte de meci. Şi am zis că trebuie să iau Xanax. Dar a fost o atmosferă peste cea de la Craiova Maxima. A fost o atmosferă diferită, dar nu am mai trăit aşa ceva. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

