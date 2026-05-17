„Să nu mă mai chemați!” Alex Chipciu, iritat la flash-interviu + despre colegi: „Unii dintre noi au renunțat pe final”

U Craiova - U Cluj 5-0. Alex Chipciu (36 de ani) a fost iritat la flash-interviu, în momentul în care i s-a transmis că trebuie să se oprească din a oferi declarații.

Oltenii lui Coelho au făcut un meci perfect, iar veteranul clujenilor le-a recunoscut valoarea, însă a fost nemulțumit de faptul că un jurnalist a vrut să dea rapid cuvântul altei persoane.

U Craiova - U Cluj 5-0 . Alex Chipciu: „Să nu mă mai chemați data viitoare”

În timp ce vorbea despre desfășurarea partidei, Chipciu a fost întrerupt de un jurnalist din afara zonei de flash-interviu, iar apoi i-a replicat acestuia:

„Păi, acum, dacă au ieșit campioni, nu mă mai chemi? Să nu mă mai chemați după, dacă acum trebuia să ne scoată repede.

Vedeți cum e viața? Când e nevoie să vorbești, tragi de om. Când nu, hai, mai repede, să plecăm”, a spus Chipciu la Prima Sport, referindu-se la faptul că în general este cel mai solicitat jucător al ardelenilor de către jurnaliști, pentru a veni la interviurile de după meci.

Cât despre partidă și trofeele ratate, fundașul lateral a transmis:

„Aș spune că am ratat mai mult Cupa decât campionatul. Cred că suntem performeri ai acestui campionat. Să termini pe doi, după situația în care am fost.

Și de asta nu pot să fiu supărat, aici am ajuns toți. Cred că meciul s-a pierdut la început, când am luat golurile foarte repede, plus eliminarea. Era clar că nu mai avem șanse de izbândă.

Dar sunt mândru de colegii mei, de momentele prin care am trecut împreună și, să nu uităm, vom juca în Europa League, competiție grea.

N-aș vrea să sune că un discurs de loser (n.r. - pierzător), da, m-am gândit și la campionat, recunosc, mai ales după ce i-am bătut pe Craiova la noi acasă, dar atât am putut, felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni!

Nu am intrat speriați, știam că nu avem nimic de pierdut, de asta am și început cu trei în atac, să facem presing, dar am făcut și greșeli și ne-au taxat repede. Că tot zic cei care analizează să te duci peste adversar. Uite ce se poate întâmpla”.

Chipciu mai are un an de contract cu U Cluj, pe care a precizat că-l va duce la capăt

Întrebat despre modul în care gestionează discursurile de după meciuri și ce are de spus după un astfel de sezon, Chipciu a răspuns:

„N-aș spune că mă consider un înțelept (n.r. așa cum l-a numit reporterul), dar e un sezon în care am terminat pe doi după atâția ani, suporterii cântau chiar și la 5-0 pentru noi, iar dacă ar fi să am un regret, e că unii dintre noi au renunțat pe final și asta nu prea mi-a plăcut”.

