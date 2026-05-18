Chivu i-a uimit pe italieni! FOTO+VIDEO. Obiectul cu care românul a atras toate privirile la parada lui Inter. Aduce aminte de un moment foarte greu din viața lui +5 foto
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 10:04
  • Inter a remizat cu Verona, 1-1, la ultimul meci pe teren propriu al sezonului și a pornit sărbătoarea pe gazon și ulterior prin orașul Milano.
  • Antrenorul român a atras toate privirile în momentul în care a folosit un obiect pe care fanii campioanei nu-l mai văzuseră din 2014 încoace.

Interul lui Cristi Chivu a sărbătorit alături de fani titlul câștigat în Italia. După ce Lautaro Martinez a ridicat trofeul de campion, petrecerea s-a mutat apoi de pe stadion pe străzile orașului, într-un autocar descoperit, iar Inter a celebrat succesul cu cele două trofee în față și cu Cristi Chivu „la cârmă”.

Chivu a oferit imaginile serii în Italia, după ce și-a pus pe cap casca pe care a folosit-o după ce a suferit o accidentare gravă în 2010.

Suporterii lui Inter au fost luați prin surprindere, dar s-au amuzat când au văzut gestul lui Chivu. Câteva exemple:

  • „Cu casca pe cap, Chivu pare că nu a îmbătrânit nici măcar o zi din 2010 încoace.”
  • „Arată ca un fel de vampir la regim. Dar își asumă pe deplin acest aspect, așa că, în final, dă impresia că e un tip cu adevărat dur.”
  • „În sufletul lui, e mai copil decât cei pe care îi antrenează.”
  • „Doamne, ce emoție să-l revăd în tricoul lui Inter și cu casca pe cap.”
  • „În acest azil de „nebuni”… nu mai poți să-ți dai seama cine sunt jucătorii și cine e antrenorul… totul e minunat și fantastic.”
  • „Casca istorică de la Tripletă!”

Cum s-a accidentat Cristi Chivu

Totul s-a întâmplat într-un meci dintre Chievo Verona și Inter, scor 0-1, de pe 6 ianuarie 2010. În timp ce urmăreau o minge, Pellissier și Chivu s-au ciocnit, iar românul a suferit o accidentare gravă, fiind transportat la spital și operat.

Actualul director sportiv al formației Chievo Verona a vorbit despre acel moment teribil, în urma căruia Chivu a avut de suferit.

„Mă uitam la minge când l-am găsit în fața mea: eram prea aproape pentru a ne evita. Am închis ochii și, bum, ne-am ciocnit.

Am căzut foarte tare, nu-mi amintesc prea multe despre ce s-a întâmplat imediat după aceea, exceptând faptul că eram foarte speriat.

L-au dus pe Cristian la spital, iar eu m-am întors pe teren pentru scurt timp, dar am fost nevoit să ies pentru că nu mai vedeam bine”, a spus Sergio Pellissier, potrivit gazzetta.it.

După operația de reparare a fracturii craniene, Chivu a evoluat pentru restul carierei cu o cască specială pe cap, până în 2014, când s-a retras.

Fostul atacant a dezvăluit că marele noroc al lui Chivu a fost că, la acel moment, existau doctori foarte buni în Verona, care l-au pus pe picioare rapid.

„Eram la pământ, dar simțeam că era ceva grav. Am vrut să-l revăd pe Chivu la spital. Din fericire, la Verona au făcut o treabă excepțională.

Erau niște medici foarte buni acolo și cred că, în ciuda ghinionului său, a avut și noroc că s-a aflat acolo. Dacă s-ar fi întâmplat în altă parte, lucrurile ar fi putut fi altfel”.

Cristi Chivu este primul din istoria clubului care a reușit să cucerească eventul, titlu și Cupă, cu Inter Milano, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Cristian Geambașu: Casca

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Radu Naum: Emoție și comoție

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

