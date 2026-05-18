„Suntem pregătiți să-l înlocuim”  Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut” +53 foto
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 01:02
  • U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Mihai Rotaru, finanțatorul grupării oltene, a vorbit despre titlul câștigat și despre ce va urma la echipă.

Universitatea Craiova a devenit campioană a României duminică seară, după o așteptare de 35 de ani.

U CRAIOVA - U CLUJ. Mihai Rotaru: „Trebuie să ne bucurăm de aceste momente”

La finalul partidei, după ce echipa sa a ridicat trofeul de campioană, Mihai Rotaru a declarat:

„Am trăit cu emoție, cu speranță și cu încredere. Emoțiile te apasă în momentele astea, pentru că știi că ești acolo și trebuie să reușești.

Au fost 4-5 momente în acest campionat foarte importante. Toate aceste momente au fost extraordinar gestionate de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova.

La Atena a fost un moment greu, am vrut să anulez petrecerea de final de an, dar m-am răzgândit, iar ceea ce a urmat apoi ne-a dat siguranța că vom fi campioni.

Toate deciziile pe care le-am luat au fost bune, din moment ce am ajuns aici, deci mă felicit pentru toate.

Noi am fost o echipă care n-a făcut întâmplător performanță în Europa. Dacă nu erau niște momente prost gestionate, aveam șansa de a ne califica din primele 8 în Conference League.

Degeaba ne mai uităm acum în spate. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă, de aceste momente, iar faptul că Universitatea Craiova este din nou campioană după 35 de ani, pe mine mă face foarte fericit”, a declarat Mihai Rotaru.

Întrebat despre strategia de transferuri și despre ce va urma la echipă în perioada următoare, Rotaru a adăugat:

„Sunt oameni care se ocupă de transferuri și lucrează foarte bine. Chiar nu mă ocup de această zonă. Noi avem deja de 3-4 luni de zile variante în caz că pleacă cineva, să putem înlocui. Avem 3-4 jucători pentru fiecare poziție.

Nu vorbim acum despre Champions League, Europa League sau Conference League. Ne gândim cum să facem o echipă puternică. Ce vă pot spune este că se muncește mult și că știm ce avem de făcut.

Cred că toți jucătorii vor rămâne, cel puțin pentru preliminarii. Dacă totuși va pleca cineva, noi suntem pregătiți să-l înlocuim”.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

