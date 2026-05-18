Meciul versus sărbătoarea! Raportul surpriză al audienței TV: meciul Craiova - U Cluj 5-0 vs. decernarea trofeului. Partida a spulberat ratingul TVR cu Eurovision
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 15:03
  • Universitatea Craiova a câștigat din nou titlul, după o pauză de 35 de ani. Meciul cu Cluj și sărbătoarea care a urmat au fost transmise de Digi Sport și Prima Sport
  • Audiența partidei a fost cu 10% sub cea a finalei Cupei României, de miercurea trecută, însă peste a tuturor meciurilor disputate în actualul play-off

Craiova a trăit o seară de poveste duminică. A învins-o de o manieră entuziasmantă pe Universitatea Cluj, scor 5-0, succes care i-a asigurat câștigarea campionatului. După o pauză de 3 decenii și jumătate, precedentul titlul fiind în 1990-1991, când oltenii s-au impus la golaveraj în fața Stelei.

După meciul cu U Cluj a urmat sărbătoarea jucătorilor din Bănie, care au primit medaliile și trofeu și au celebrat acest imens succes. Meciul și sărbătoarea au fost transmise live de Digi Sport și Prima Sport.

Meciul s-a derulat în intervalul 20:30 - 22:24. Sărbătoarea de după a fost cuprinsă în emisiunile celor două posturi TV în intervalul 22:30 - 00:20.

  • Ce audiență a făcut meciul propriu-zis, care n-a avut istoric și în care Craiova avea 2-0 pe tabelă după 9 minute?
  • Ce rating a înregistrat sărbătoarea prilejuită de decernarea trofeului?

Partida a atins, cumulat pentru cele două televiziuni, o audiență de 5,1% pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani.

Este meciul cu cel mai mare rating din actualul play-off, în care s-au jucat 27 de partide. Chiar la mare distanță de locul 2, pe care se află un alt joc al Științei din Bănie: cel cu Rapid.

Topul celor mai vizionate meciuri la TV din actualul play-off

  • U Craiova - U Cluj 5-0 → 5,1%
  • U Craiova - Rapid 1-0 → 4,1
  • U Craiova - Dinamo 2-1 → 3,9
  • Dinamo - Rapid 3-1 → 3,7
  • Rapid - Dinamo 3-2 → 3,3
  • Dinamo - Craiova 0-1 → 3,3
  • U Cluj - Rapid 1-0 → 3,3

Totuși, deși miza în această partidă era mult mai mare, partida din Bănie a făcut un rating inferior celui de la finala Cupei României, disputată între aceleași formații, miercurea trecută.

Ultimul act de la Sibiu a avut cu 10% mai mulți telespectatori. S-a terminat 0-0 după 120 de minute, iar oltenii s-au impus în urma loviturilor de departajare, scor 6-5.

Emisiunile posturilor de sport, care au transmis integral decernarea și sărbătoarea oltenilor, au conținut inclusiv interviuri cu jucătorii și antrenorii Universități. Emisiunile de la Digi și Prima Sport au aproape două ore și împreună au adunat 1,8% rating, pe publicul comercial. Meciul a fost de aproape 3 ori mai urmărit.

Meciul, dublu cât audiența TVR cu Eurovision

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 5-0 n-a fost lider în ratingul TV pentru ziua de duminică, însă raportat la audiența pe care TVR a înregistrat-o sâmbătă, cu concursul Eurovision, unde reprezentanta României s-a clasat pe locul 3, a stat formidabil.

Finala de titlu din Liga 1 a avut rating: 5,1% față de doar 2,6%. Totuși, Eurovision a durat cu totul 4 ore și transmisia s-a terminat mult dincolo de miezul nopții.

16,4%
a fost cota de piață a meciului Craiova - U Cluj 5-0, față de 14,8% pentru Eurovision. Cota de piață determină câte televizoare, dintre cele pornite în intervalul monitorizat, sunt pe respectivul program

