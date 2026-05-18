U Craiova. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă

Ionuț Cojocaru
Publicat: 18.05.2026, ora 09:12
Actualizat: 18.05.2026, ora 10:13
  • U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Oltenii vor reprezenta România în preliminariile UEFA Champions League, după ce au câștigat matematic titlul în Superliga cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Craiova va intra pe ruta campioanelor, destinată formațiilor care au câștigat titlul în campionatele lor. Primul tur preliminar va fi tras la sorți pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie, respectiv 14-15 iulie.

Party la Craiova VIDEO + FOTO. Petrecerea de titlu a formației din Bănie a început după 1 noaptea: imagini de la restaurant

Universitatea Craiova începe aventura în Liga Campionilor

Oltenii au un coeficient UEFA de 10.500, iar acest lucru îi ajută în primul tur, unde vor fi capi de serie.

Asta înseamnă că, cel puțin la prima tragere, Universitatea Craiova ar urma să evite adversarii mai bine cotați și să primească, teoretic, un duel mai accesibil.

Situația s-ar putea complica însă din turul al doilea preliminar. Dacă va trece de prima dublă, Craiova nu ar mai fi cap de serie și ar putea întâlni echipe cu mai multă experiență europeană.

Pentru a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor, Universitatea Craiova ar trebui să treacă de patru tururi: primul tur preliminar, turul al doilea, turul al treilea și play-off-ul.

Dacă va fi eliminată pe parcurs, campioana României poate continua, în funcție de runda în care a fost eliminată, pe traseul din Europa League sau Conference League.

Pentru a fi siguri de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference, oltenii ar trebui să treacă de primele două duble din UCL.

Dacă va fi eliminată în turul 1 din UCL, oltenii ar aluneca direct în Conference, în turul 2, dar ar evolua tot pe traseul campioanelor. Dacă ar pierde în turul 2 din UCL, atunci ar cădea în Europa League, în turul 3, unde și dacă ar pierde ar avea o altă plasă de siguranță: play-off de Conference.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

  • Inter d'Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Sabah (Azerbaidjan)
  • Kaun Zalgiris (Lituania)
  • Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)
  • Trei Fiori (San Marino)
  • Campioana din Muntenegru
  • Campioana din Albania
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • Vitebsk (Belarus)
  • Campioana din Luxemburg

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 2:

  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia)
  • Dinamo Zagreb (Croația)
  • Slovan Bratislava (Slovacia)
  • Lech Poznan (Polonia)
  • NK Celje (Slovenia)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • KuPS Kuopio (Finlanda)
  • Drita (Kosovo)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar)
  • Borac Banja Luka (Bosnia)
  • Hapoel Beer Sheva (Israel)

Craiova, doar două calificări în toată istoria Cupei Campionilor

Precedenta participare a grupării din Bănie în cea mai importantă competiție europeană intercluburi a fost în 1991-1992, grație titlului din 1990-1991, cu Cârțu antrenor.

Prezența în Cupa Campionilor a fost atunci un fiasco: eliminare în fața campioanei Ciprului, Apollon Limassol: 2-0 acasă, 0-3 în retur.

Participarea all-time a Craiovei în Cupa Campionior

SEZONUL 1974-1975

  • Turul 1: Craiova - Atvidabergs FF (Suedia) 2-1, 1-3

SEZONUL 1980-1981

  • Turul 1: Inter Milano - Craiova 2-0, 1-1

SEZONUL 1981-1982

  • Turul 1: Craiova - Olympiakos 3-0, 0-2
  • Optimi: Copenhaga - Craiova 1-0, 1-4
  • Sferturi: Craiova - Bayern Munchen 0-2, 1-1

SEZONUL 1991-1992

  • Turul 1: Craiova - Apollon Limassol 2-0, 0-3
După event, un nou duel cu U Cluj

Pentru Universitatea Craiova, participarea în Champions League vine într-un moment special.

Universitatea Craiova a reușit eventul intern, după câștigarea Cupei României și a campionatului, ambele în fața „șepcilor roșii”, iar acum se pregătește de un nou duel cu U Cluj.

Cele două echipe se vor întâlni pe 11 iulie, în Supercupa României.

„Suntem pregătiți să-l înlocuim" Mihai Rotaru dă detalii despre viitor, după ce U Craiova a luat titlul: „Știm ce avem de făcut"
