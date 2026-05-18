Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat, luni, că Jose Mourinho (63 de ani) și Real Madrid s-au pus de acord cu privire la termenii contractului, antrenorul portughez urmând să semneze în cursul acestei luni.

Astfel, telenovela revenirii lui „The Special One” în capitala Spaniei se apropie de final.

Astfel, antrenorul revine după 13 ani la Real Madrid, formație pe care a mai antrenat-o între 2010 și 2013, punând astfel capăt colaborării sale cu Benfica.

Fabrizio Romano anunță revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid

„Here we go! Jose Mourinho a ajuns la un acord cu privire la toate condițiile pentru revenirea sa la Real Madrid

Toate condițiile au fost convenite verbal între Jose Mourinho și Real Madrid — urmând ca toate documentele să fie semnate în cursul acestei luni.

Este vorba despre un contract inițial pe doi ani, Mourinho neavând nicio pretenție, singura sa dorință fiind revenirea la Real Madrid.

Mourinho urmează să meargă la Madrid după meciul Real - Bilbao, pregătirile pentru noul său capitol pe Bernabeu fiind deja în plină desfășurare.

„The Special One” s-a întors!”, a transmis jurnalistul italian pe Facebook.

Mourinho îl va înlocui pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor, care l-a înlocuit la rândul său pe Xabi Alonso în ianuarie.

De la preluarea postului, Arbeloa nu a reușit să-i impresioneze pe Florentino Perez și pe conducerea clubului Real Madrid, înregistrând 15 victorii, două egaluri și opt înfrângeri.

„Galacticii” au suferit umilința supremă weekend-ul trecut, pierzând cu 2-0 în fața Barcelonei – un rezultat care le-a permis marilor rivali să-și adjudece titlul chiar într-un „El Clasico”.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

„The Special One” pleacă de la Benfica după un sezon prin de contraste. Clubul din Lisbona nu a suferit nicio înfrângere în acest sezon, dar a terminat pe locul trei după ce a înregistrat nu mai puțin de 11 remize.

