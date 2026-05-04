Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat

Neymar (34 de ani), fostul star de la Barcelona, a fost implicat într-un conflict cu Robinho Junior (18 ani), potrivit presei din Brazilia.

Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul fostului fotbalist Robinho (42 de ani).

Incidentul ar fi avut loc la antrenamentul rezervat jucătorilor lui Santos care nu au evoluat în meciul cu Palmeiras, încheiat 1-1.

Neymar s-ar fi enervat după ce a fost driblat de Robinho Jr. și ar fi simțit o „lipsă de respect” din partea tânărului fotbalist.

Decarul lui Santos i-ar fi cerut tânărului de 18 ani să „o lase mai moale”, iar discuția dintre cei doi a degenerat, cei doi ajungând să se împingă.

Conform relatărilor publicate de globo.com, o persoană contactată de publicația braziliană susține că l-ar fi văzut pe Neymar lovindu-l cu palma pe tânărul jucător.

Ulterior, Neymar s-ar fi enervat și mai tare și i-ar fi pus piedică lui Robinho Jr. făcându-l pe tânărul jucător să cadă la pământ.

Robinho Jr. și Neymar în timpul unui antrenament Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC

Episodul ar fi provocat nemulțumiri în interiorul clubului Santos, iar staff-ul lui Robinho Jr. ar fi cerut explicații conducerii pentru cele întâmplate.

Situația ar fi fost însă aplanată în aceeași zi. Neymar a discutat cu Robinho Jr. la baza de pregătire și și-a cerut iertare pentru reacția impulsivă.

Presa braziliană a solicitat un punct de vedere din partea clubului Santos, însă acesta a transmis că nu va comenta episodul.

Nici impresarul lui Robinho Jr. nu a dorit să ofere declarații, în timp ce reprezentanții lui Neymar au susținut că „nu au cunoștință despre acest subiect”.

16 este locul ocupat de Santos, după cele 14 meciuri din campionat, cu 15 puncte acumulate. Palmeiras ocupă prima poziție, cu 33 de puncte

Tatăl lui Robinho Jr., condamnat la închisoare pentru viol.

Robinho, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns după gratii la peste un deceniu de la agresiunea sexuală din Italia. A fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare.

Pe 22 ianuarie 2013, când încă era jucătorul lui Milan (după Santos, Real Madrid și Manchester City), Robinho a violat o tânără albaneză într-un club de noapte din capitala lombardă. O agresiune brutală în grup, el și cinci prieteni brazilieni.

Când a simțit că ancheta l-ar putea prinde în Italia, a părăsit Peninsula în 2014, continuându-și cariera încă șase ani, la Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor și Bașakșehir. Întors la Santos, i s-a reziliat contractul în 2020.

Între timp, sentința a fost confirmată de toate instanțele.

23 noiembrie 2017: condamnat de tribunalul din Milano la 9 ani de închisoare și 60.000 de euro despăgubiri pentru victimă.

10 decembrie 2020: Curtea de Apel a menținut pedeapsa.

19 ianuarie 2022: Curtea de Casație, hotărâre definitivă.

