Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu

Hagi va debuta în acest al doilea mandat ca antrenor al României la amicalul cu Georgia, din deplasare, care se va disputa pe 2 iunie

La această acțiune va fi convocat și un jucător care nu are nici o selecție, dar care are în palmares 8 trofee și postura de rezervă la finala Conference League din 2022. Numele lui, în articol

Echipa națională a României începe un nou capitol odată cu luna iunie. Vor fi primele meciuri ca selecționer pentru Gică Hagi, care revine pe banca primei reprezentative după 25 de ani. Ambele jocuri sunt de verificare:

2 iunie: Georgia - România

6 iunie: România - Țara Galilor

Hagi a fost prezentat oficial, însă nu a anunțat până acum nici măcar lista preliminară a stranierilor. Acest lucru se va petrece săptămâna viitoare, iar printre numele care se vor afla acolo, conform informațiilor GOLAZO.ro, se va afla și o surpriză mare.

Un fotbalist care nu are nici o selecție, dar care de mulți ani evoluează în străinătate și a trecut prin diverse campionate: Italia, Ucraina, Olanda, Belgia, iar acum e în Polonia. El a fost convocat în trecut la națională, atunci când evolua pentru Viitorul Constanța, dar nu a fost folosit deloc.

Cine sunt cei care se bat să fie prima rezervă a lui Ionuț Radu

E vorba despre portarul Valentin Cojocaru, în vârstă de 30 de ani și jumătate. El evoluează la Pogon Szczecin, grupare aflată pe locul 8, din 18 echipe, în prima ligă.

El e om de bază acolo, în acest sezon bifând 29 de meciuri în cele 31 de etape de până acum. Sezonul trecut, Cojocaru a fost pe teren în absolut toate meciurile de campionat.

Ce variante de portari are Hagi în acest moment

NUME ECHIPA STATUT Ionuț Radu Celta Vigo titular Valentin Cojocaru Pogon Szczecin titular Otto Hindrich Legia Varșovia titular Horațiu Moldovan Oviedo rezervă Răzvan Sava Udinese rezervă Laurențiu Popescu U Craiova titular Marian Aioani Rapid titular Ștefan Târnovanu FCSB rezervă

Cojocaru a lucrat 3 ani cu Hagi la Viitorul

Hagi și Ștefan Preda, care l-au avut pe Cojocaru portar și la Viitorul, au primit referințe bune și îl vor trece pe lista selecționabililor la acțiunea de luna viitoare.

Cojocaru a jucat și două finale de Cupa Poloniei cu Pogon, ambele pierdute: 1-2 în prelungiri, cu Wisla Cracovia, în 2024 și 3-4 cu Legia Varșovia, în 2025. În ambele dispute, Cojocaru a fost integralist.

Valentin Cojocaru FOTO Imago

Meciurile jucate de Cojocaru la Pogon Szczecin în ultimii 3 ani

2023-2024: 32 de meciuri - 27 etape de campionat

2024-2025: 37 de meciuri - 34 etape de campionat (toate)

2025-2026: 31 de meciuri - 29 etape de campionat

Cojocaru a fost elevul lui Hagi la Viitorul între ianuarie 2018 și iulie 2021, perioadă în care a evoluat peste 80 de meciuri și a câștigat două trofee: Cupa și Supercupa României.

Cojocaru se poate mândri și cu altă postură. Și anume: a fost rezervă la o finală europeană recentă. La cea din 2021-2022, din Conference League, AS Roma - Feyenoord 1-0.

În primăvara lui 2022, declanșarea războiului din Ucraina l-a prins pe Cojocaru la Dnepr. A plecat de acolo și a semnat pentru restul sezonului cu Feyenoord. În vara lui 2022, din Olanda s-a mutat în Belgia, la Leuven.

Alături de Cojocaru, un alt nume pe care Hagi îl ia în calcul e cel al lui Hindrich, care a devenit titular la Legia Varșovia exact în acest start de 2026, în care clubul din capitala Poloniei a reușit o serie de rezultate bune și a ieșit din subsolul clasamentului.

8 trofee are Cojocaru în palmares, dintre care 6 cu FCSB (două titluri) și două cu Viitorul (Cupa și Supercupa României în 2019)

Cojocaru a acuzat jocuri de interese în selecția de la națională

În urmă cu doi ani și jumătate, în toamna lui 2023, Valentin Cojocaru a fost protagonistul unui scandal la echipa națională.

El a acuzat faptul că selecționerul de la acel moment, Edi Iordănescu, îl ignoră pe nedrept în fața lui Horațiu Moldovan.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera”, a declarat atunci Cojocaru pentru prosport.ro.

Și a adăugat: „Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară”.

17 ani era vârsta lui Cojocaru când a debutat în Liga 1, în mai 2013, în tricoul FCSB la meciul cu Gloria Bistrița, din deplasare, câștigat de roș-albaștri, scor 1-0

