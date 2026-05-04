Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala

Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 13:49
  • Hagi va debuta în acest al doilea mandat ca antrenor al României la amicalul cu Georgia, din deplasare, care se va disputa pe 2 iunie
  • La această acțiune va fi convocat și un jucător care nu are nici o selecție, dar care are în palmares 8 trofee și postura de rezervă la finala Conference League din 2022. Numele lui, în articol

Echipa națională a României începe un nou capitol odată cu luna iunie. Vor fi primele meciuri ca selecționer pentru Gică Hagi, care revine pe banca primei reprezentative după 25 de ani. Ambele jocuri sunt de verificare:

  • 2 iunie: Georgia - România
  • 6 iunie: România - Țara Galilor

Hagi a fost prezentat oficial, însă nu a anunțat până acum nici măcar lista preliminară a stranierilor. Acest lucru se va petrece săptămâna viitoare, iar printre numele care se vor afla acolo, conform informațiilor GOLAZO.ro, se va afla și o surpriză mare.

Un fotbalist care nu are nici o selecție, dar care de mulți ani evoluează în străinătate și a trecut prin diverse campionate: Italia, Ucraina, Olanda, Belgia, iar acum e în Polonia. El a fost convocat în trecut la națională, atunci când evolua pentru Viitorul Constanța, dar nu a fost folosit deloc.

Bucură-te, Cristi! Corespondență din Italia: detalii emoționante despre lupta lui Chivu. Cum a fost refuzat, comparația cu Xabi Alonso și vocea fanilor
Citește și
Bucură-te, Cristi! Corespondență din Italia: detalii emoționante despre lupta lui Chivu. Cum a fost refuzat, comparația cu Xabi Alonso și vocea fanilor
Citește mai mult
Bucură-te, Cristi! Corespondență din Italia: detalii emoționante despre lupta lui Chivu. Cum a fost refuzat, comparația cu Xabi Alonso și vocea fanilor

Cine sunt cei care se bat să fie prima rezervă a lui Ionuț Radu

E vorba despre portarul Valentin Cojocaru, în vârstă de 30 de ani și jumătate. El evoluează la Pogon Szczecin, grupare aflată pe locul 8, din 18 echipe, în prima ligă.

El e om de bază acolo, în acest sezon bifând 29 de meciuri în cele 31 de etape de până acum. Sezonul trecut, Cojocaru a fost pe teren în absolut toate meciurile de campionat.

Ce variante de portari are Hagi în acest moment

NUMEECHIPASTATUT
Ionuț RaduCelta Vigotitular
Valentin CojocaruPogon Szczecintitular
Otto HindrichLegia Varșoviatitular
Horațiu MoldovanOviedorezervă
Răzvan SavaUdineserezervă
Laurențiu PopescuU Craiovatitular
Marian AioaniRapidtitular
Ștefan TârnovanuFCSBrezervă

Cojocaru a lucrat 3 ani cu Hagi la Viitorul

Hagi și Ștefan Preda, care l-au avut pe Cojocaru portar și la Viitorul, au primit referințe bune și îl vor trece pe lista selecționabililor la acțiunea de luna viitoare.

Cojocaru a jucat și două finale de Cupa Poloniei cu Pogon, ambele pierdute: 1-2 în prelungiri, cu Wisla Cracovia, în 2024 și 3-4 cu Legia Varșovia, în 2025. În ambele dispute, Cojocaru a fost integralist.

Valentin Cojocaru FOTO Imago Valentin Cojocaru FOTO Imago
Valentin Cojocaru FOTO Imago

Meciurile jucate de Cojocaru la Pogon Szczecin în ultimii 3 ani

  • 2023-2024: 32 de meciuri - 27 etape de campionat
  • 2024-2025: 37 de meciuri - 34 etape de campionat (toate)
  • 2025-2026: 31 de meciuri - 29 etape de campionat

Cojocaru a fost elevul lui Hagi la Viitorul între ianuarie 2018 și iulie 2021, perioadă în care a evoluat peste 80 de meciuri și a câștigat două trofee: Cupa și Supercupa României.

Cojocaru se poate mândri și cu altă postură. Și anume: a fost rezervă la o finală europeană recentă. La cea din 2021-2022, din Conference League, AS Roma - Feyenoord 1-0.

În primăvara lui 2022, declanșarea războiului din Ucraina l-a prins pe Cojocaru la Dnepr. A plecat de acolo și a semnat pentru restul sezonului cu Feyenoord. În vara lui 2022, din Olanda s-a mutat în Belgia, la Leuven.

Alături de Cojocaru, un alt nume pe care Hagi îl ia în calcul e cel al lui Hindrich, care a devenit titular la Legia Varșovia exact în acest start de 2026, în care clubul din capitala Poloniei a reușit o serie de rezultate bune și a ieșit din subsolul clasamentului.

8
trofee are Cojocaru în palmares, dintre care 6 cu FCSB (două titluri) și două cu Viitorul (Cupa și Supercupa României în 2019)

Cojocaru a acuzat jocuri de interese în selecția de la națională

În urmă cu doi ani și jumătate, în toamna lui 2023, Valentin Cojocaru a fost protagonistul unui scandal la echipa națională.

El a acuzat faptul că selecționerul de la acel moment, Edi Iordănescu, îl ignoră pe nedrept în fața lui Horațiu Moldovan.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera”, a declarat atunci Cojocaru pentru prosport.ro.

Și a adăugat: „Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară”.

17
ani era vârsta lui Cojocaru când a debutat în Liga 1, în mai 2013, în tricoul FCSB la meciul cu Gloria Bistrița, din deplasare, câștigat de roș-albaștri, scor 1-0

Citește și

„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”
Superliga
13:15
„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”
Citește mai mult
„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”
Dan Udrea Eroarea de la Craiova - Dinamo și 10 etape suspendare pentru șeful VAR! Cine e hoțul, cine e prostul?
Opinii
11:07
Dan Udrea Eroarea de la Craiova - Dinamo și 10 etape suspendare pentru șeful VAR! Cine e hoțul, cine e prostul?
Citește mai mult
Dan Udrea Eroarea de la Craiova - Dinamo și 10 etape suspendare pentru șeful VAR! Cine e hoțul, cine e prostul?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
echipa nationala a romaniei gica hagi Edi Iordanescu valentin cojocaru
Știrile zilei din sport
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Superliga
04.05
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Citește mai mult
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Superliga
04.05
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Citește mai mult
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Superliga
04.05
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Citește mai mult
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Stranieri
04.05
Chivu, decorat de Nicușor Dan? Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Citește mai mult
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
23:10
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
23:35
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
22:51
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Top stiri
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
04.05
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala
04.05
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Citește mai mult
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Campionate
04.05
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Citește mai mult
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
B365
02.05
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
Citește mai mult
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 21 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share