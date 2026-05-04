Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”

- Perez Burrull (59 de ani), fost arbitru cu peste 220 de meciuri în LaLiga, e de părere că golul lui Nsimba vine după o „fază care dă mult de gândit”.
- Pavel Fernandez, expert Marca, deconstruiește, pas cu pas, acțiunea din care oltenii au marcat golul victoriei în ultimele minute ale meciului cu Dinamo.
- Ce argumente au experții spanioli pentru deciziile pe care le pronunță, citiți în rândurile următoare.
Partida dintre U Craiova și Dinamo, scor 2-1, a generat foarte multe discuții pe marginea fazei începută în minutul 89, atunci când asistentul Adrian Vornicu nu a semnalizat o flagrantă poziție de ofsaid în care se afla Steven Nsimba, atacantul oltenilor.
După ce francezul a preluat mingea, venind dintr-o poziție neregulamentară, atacul Craiovei a continuat vreme de câteva zeci de secunde, iar faza l-a adus tot pe Nsimba în situația de a marca golul victoriei pentru trupa alb-albastră.
Cei de la Dinamo au reclamat uriașa eroare a brigăzii de arbitri, susținând că, în pofida faptului că Adrian Vornicu nu a văzut ofsaidul de câțiva metri, VAR-ul trebuia să intervină.
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu doi dintre cei mai reputați specialiști în probleme de arbitraj din Spania, experți ai cotidianului Marca, pentru a afla dacă se impunea, într-adevăr, intervenția VAR.
Perez Burrull: „Faza dă mult de gândit!”
Primul dintre aceștia e Perez Burrull, fost arbitru cu peste 220 de partide conduse la centru în LaLiga și cinci El Clasico (n.r. - Barcelona – Real Madrid) în palmares.
Cel de-al doilea e Pavel Fernandez, expert de peste zece ani în probleme de arbitraj al celor de la Marca. GOLAZO.ro le-a adresat trei întrebări.
- Conform regulamentului, trebuia sau nu să intervină VAR-ul la această fază?
- Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
- Faptul că jucătorii echipei în defensivă au atins mingea, implică și noțiunea că e o nouă fază de joc, alta decât cea inițială, în care atacantul era clar în ofsaid?
Iată ce a răspuns omul cu cinci Barcelona – Real Madrid arbitrate în carieră:
„E o fază foarte complicată, foarte dificil să se ia o decizie. Protocolul VAR spune: «Deciziile sau incidentele legate de acordarea golurilor, a loviturilor de pedeapsă și a cartonașelor roșii pentru împiedicarea unei ocazii evidente de gol pot să necesite revizuirea fazei de atac care a dus la decizie sau la incident».
Acesta poate include și revizuirea modului în care echipa atacantă a câștigat posesia mingii, dar cu mingea în joc, nu la o reluare a jocului.
Timpul scurs de la faza inițială până la gol, dacă e aceeași acțiune de atac sau dacă intervențiile apărătorilor, care au atins mingea, dar nu au jucat-o propriu-zis, toate acestea sunt la limită.
Nu știu ce au decis arbitrii acestei partide, dar eu cred că analizând că ofsaidul inițial nu a fost semnalizat, apoi toate schimbările de direcție ale atacului, timpul scurs de la ofsaid la gol, intervențiile apărătorilor care puteau respinge mingea, dar nu au reușit să o facă, pot spune că faza de ofsaid se referă la un alt atac diferit față de cel care a dus la gol.
Deci, pe scurt, nu cred că se impunea revizuirea de către VAR a fazei golului. Pentru mine, echipa care inițiază atacul recuperează mingea de la formația care se apără, chiar dacă jucătorii celei din urmă nu o au în control total, și așa devine o nouă fază față de cea a ofsaidului. Care, sigur, trebuia sancționat. Aici cred că e nuanța”.
Pavel Fernandez: „E super interesant!”
Fernandez, angajat al Radio Marca, este cel care analizează pentru postul spaniol prestațiile arbitrilor din fiecare etapă din LaLiga și Champions League.
„Fază e super interesantă, mai rar am văzut așa ceva. Ce trebuie să luăm în considerare:
- faptul că fundașii ating mingea nu înseamnă că este o fază nouă de atac. Pentru asta, apărătorii ar trebui să controleze clar mingea, măcar într-un moment, și e evident că nu o fac
- faptul că a trecut mult timp de la poziția neregulamentară de ofsaid nu face ca aceasta să fie o nouă fază de joc; nu există un timp limitat de joc asupra căruia VAR poate interveni și revizui
- dar faptul că echipa care atacă joacă de două sau trei ori înapoi transformă faza într-un nou atac potențial periculos (APP)
Adică, de fiecare dată când are loc o pasă înapoi, urmată de o pasă în față, APP-ul se resetează. VAR-ul poate revizui doar începutul atacului; prin urmare, de fiecare dată când a avut loc o pasă înapoi, este un nou început de atac.
Prin urmare, în opinia mea, din aceste considerente, VAR nu ar fi trebuit să intervină la acest gol”.