Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”

Perez Burrull (59 de ani), fost arbitru cu peste 220 de meciuri în LaLiga, e de părere că golul lui Nsimba vine după o „fază care dă mult de gândit”.

Pavel Fernandez, expert Marca, deconstruiește, pas cu pas, acțiunea din care oltenii au marcat golul victoriei în ultimele minute ale meciului cu Dinamo.

Ce argumente au experții spanioli pentru deciziile pe care le pronunță, citiți în rândurile următoare.

Partida dintre U Craiova și Dinamo, scor 2-1, a generat foarte multe discuții pe marginea fazei începută în minutul 89, atunci când asistentul Adrian Vornicu nu a semnalizat o flagrantă poziție de ofsaid în care se afla Steven Nsimba, atacantul oltenilor.

După ce francezul a preluat mingea, venind dintr-o poziție neregulamentară, atacul Craiovei a continuat vreme de câteva zeci de secunde, iar faza l-a adus tot pe Nsimba în situația de a marca golul victoriei pentru trupa alb-albastră.

VIDEO. Fază controversată în Bănie

Cei de la Dinamo au reclamat uriașa eroare a brigăzii de arbitri, susținând că, în pofida faptului că Adrian Vornicu nu a văzut ofsaidul de câțiva metri, VAR-ul trebuia să intervină.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu doi dintre cei mai reputați specialiști în probleme de arbitraj din Spania, experți ai cotidianului Marca, pentru a afla dacă se impunea, într-adevăr, intervenția VAR.

Perez Burrull: „Faza dă mult de gândit!”

Primul dintre aceștia e Perez Burrull, fost arbitru cu peste 220 de partide conduse la centru în LaLiga și cinci El Clasico (n.r. - Barcelona – Real Madrid) în palmares.

Cel de-al doilea e Pavel Fernandez, expert de peste zece ani în probleme de arbitraj al celor de la Marca. GOLAZO.ro le-a adresat trei întrebări.

Conform regulamentului, trebuia sau nu să intervină VAR-ul la această fază? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Faptul că jucătorii echipei în defensivă au atins mingea, implică și noțiunea că e o nouă fază de joc, alta decât cea inițială, în care atacantul era clar în ofsaid?

Iată ce a răspuns omul cu cinci Barcelona – Real Madrid arbitrate în carieră:

„E o fază foarte complicată, foarte dificil să se ia o decizie. Protocolul VAR spune: «Deciziile sau incidentele legate de acordarea golurilor, a loviturilor de pedeapsă și a cartonașelor roșii pentru împiedicarea unei ocazii evidente de gol pot să necesite revizuirea fazei de atac care a dus la decizie sau la incident».

Acesta poate include și revizuirea modului în care echipa atacantă a câștigat posesia mingii, dar cu mingea în joc, nu la o reluare a jocului.

Timpul scurs de la faza inițială până la gol, dacă e aceeași acțiune de atac sau dacă intervențiile apărătorilor, care au atins mingea, dar nu au jucat-o propriu-zis, toate acestea sunt la limită.

Nu știu ce au decis arbitrii acestei partide, dar eu cred că analizând că ofsaidul inițial nu a fost semnalizat, apoi toate schimbările de direcție ale atacului, timpul scurs de la ofsaid la gol, intervențiile apărătorilor care puteau respinge mingea, dar nu au reușit să o facă, pot spune că faza de ofsaid se referă la un alt atac diferit față de cel care a dus la gol.

Deci, pe scurt, nu cred că se impunea revizuirea de către VAR a fazei golului. Pentru mine, echipa care inițiază atacul recuperează mingea de la formația care se apără, chiar dacă jucătorii celei din urmă nu o au în control total, și așa devine o nouă fază față de cea a ofsaidului. Care, sigur, trebuia sancționat. Aici cred că e nuanța”.

Pavel Fernandez: „E super interesant!”

Fernandez, angajat al Radio Marca, este cel care analizează pentru postul spaniol prestațiile arbitrilor din fiecare etapă din LaLiga și Champions League.

„Fază e super interesantă, mai rar am văzut așa ceva. Ce trebuie să luăm în considerare:

faptul că fundașii ating mingea nu înseamnă că este o fază nouă de atac. Pentru asta, apărătorii ar trebui să controleze clar mingea, măcar într-un moment, și e evident că nu o fac

faptul că a trecut mult timp de la poziția neregulamentară de ofsaid nu face ca aceasta să fie o nouă fază de joc; nu există un timp limitat de joc asupra căruia VAR poate interveni și revizui

dar faptul că echipa care atacă joacă de două sau trei ori înapoi transformă faza într-un nou atac potențial periculos (APP)

Adică, de fiecare dată când are loc o pasă înapoi, urmată de o pasă în față, APP-ul se resetează. VAR-ul poate revizui doar începutul atacului; prin urmare, de fiecare dată când a avut loc o pasă înapoi, este un nou început de atac.

Prin urmare, în opinia mea, din aceste considerente, VAR nu ar fi trebuit să intervină la acest gol”.

