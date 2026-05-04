Vor mai mulți bani Djokovic, Sinner, Sabalenka intră în „război” cu Roland Garros: cer premii mai mari și mai multă implicare

Un grup de elită, format din primele 20 de nume ale tenisului mondial, a lansat o declarație dură prin care critică valoarea premiilor de la French Open 2026

În tenis, cifrele au devenit cu adevărat spectaculoase. Dar, paradoxal, și nemulțumirile cresc odată cu ele!

Înainte de startul Roland Garros 2026 (18 mai - 7 iunie), o parte din elita circuitului - în frunte cu Djokovic, Sinner, Sabalenka sau Coco Gauff - a ieșit public cu o poziție comună rară: banii nu mai reflectă realitatea sportului.

Mult, dar nu suficient

Oficial, turneul de la Paris vine cu un fond de premiere de aproximativ 61,7 milioane de euro, în creștere cu aproape 10% față de anul trecut. Câștigătorii probelor de simplu vor pleca acasă cu 2,8 milioane de euro - o sumă care, la prima vedere, pare imensă.

Jucătorii nici nu contestă suma în sine, ci proporția. În 2025, turneul a generat venituri de aproape 395 de milioane de euro, în creștere accelerată, dar partea care le revine sportivilor a scăzut procentual, ajungând la doar 14,3% din total.

Pentru 2026, estimările indică venituri de peste 400 de milioane, iar procentul jucătorilor rămâne sub 15%. De aici începe conflictul real.

Bătălia procentelor

Marile nume din tenis nu cer doar creșteri punctuale, ci și o schimbare de sistem. Obiectivul lor: un model în care jucătorii să primească în jur de 22% din veniturile turneelor, similar circuitelor ATP și WTA.

Mesajul transmis este unul clar: tenisul produce mai mult ca niciodată, dar distribuția banilor nu ține pasul.

Nemulțumirea nu se oprește la cifre. În declarația comună, jucătorii au atacat și lipsa dialogului real cu organizatorii, absența unor mecanisme de consultare și stagnarea în zona de protecție socială - pensii, program competițional, condiții de joc.

Tenisul e tot mai căutat de public

Totul se întâmplă într-un moment în care tenisul traversează o perioadă de boom. Veniturile cresc, audiențele sunt stabile, iar noile staruri, cu Sinner în prim-plan, aduc energie proaspătă și interes global.

După triumful răsunător de la Madrid, Jannik Sinner nu ajunge la Paris doar ca favorit principal, ci și ca cel mai profitabil jucător al sezonului.

Pentru Sinner, Roland Garros reprezintă oportunitatea de a deveni primul jucător sub 25 de ani care depășește pragul de 15 milioane de dolari câștigate într-un singur sezon, o cifră care, până recent, părea rezervată doar „Big Three”.

193,2 milioane de dolari (aproximativ 178 milioane euro) a câștigat în total Djokovic din tenis

În timp ce Sinner reprezintă cu succes noul val, Novak Djokovic rămâne standardul de aur. Pentru Nole, premiile de la Paris au o semnificație diferită. Sârbul se află într-o cursă solitară pentru a-și consolida recordul de cel mai bine plătit tenismen din toate timpurile.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport