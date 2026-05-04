Bucură-te, Cristi! Corespondență din Italia: detalii emoționante despre lupta lui Chivu. Cum a fost refuzat, comparația cu Xabi Alonso și vocea fanilor

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 13:13
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 14:07
  • Bucură-te, Cristian! Bucură-te și trăiește în sfârșit momentul, trăiește-l din plin, pentru că meriți!
  • Ne veți scuza lipsa de echilibru britanic, dar ceea ce a realizat Chivu este absolut imposibil de imaginat. 
  • Pentru el, pentru lumea Interului, pentru cei care se ocupă de fotbal.

*Autorul acestui articol este Dominique Antognoni, ziarist român stabilit de peste 30 de ani în Italia, la Milano, unde a scris constant despre Serie A.

Când iese din vestiar, vizibil marcat de un mix de tensiune și emoție, îi sărim în brațe și îl îmbrățișăm, lăsând la o parte profesionalismul.

Ceea ce a reușit să dea poporului nerazzurro e greu de explicat, la unsprezece luni după umilința de la München, în finala cu PSG în Liga Campionilor, și după durerea pierderii titlului.

Greu de explicat sentimentele suporterilor față de el. Așa că ne scuzăm, dar nu prea, pentru că voiam să îi transmitem ceea ce am absorbit în tribună ieri și pe tot timpul sezonului.

Stadionul a cântat repetat „Criiistiiiaaaan Criiiistiiiiaaaan Chivu”, începând cu minutul 13 al jocului împotriva Parmei. Pentru prima oară de când a devenit antrenor, a răspuns publicului, ridicând mâna și mulțumind. După care a fost din nou extrem de tensionat, agitându-se nespus chiar și la 2-0.

Chivu cel mereu serios

Arbitrul Bonacina dăduse 4 minute de prelungiri. Lumea era în delir, numai el părea încă prins de evoluția meciului. În sfârșit, în minutul 91, și-a permis să se relaxeze, îmbrățișându-se cu Kolarov și Palombo, secunzii săi.

Răspunsul lui Cristian la reacția noastră euforică a fost total neașteptat: „Încă nu mă pot bucura, trebuie să pregătesc finala Cupei”, spre nedumerirea și amuzamentul celor din jur.

Ar trebui clarificat un alt aspect, legat de conferința de presă. După ce a vorbit cu televiziunile, în principiu ar fi trebuit să intre în sala unde se aflau toți ceilalți ziariști. Dar pe holul strâmt al stadionului se strânseseră deja oamenii din staff-ul său: secunzii Kolarov și Palombo, plus ceilalți. Era totul organizat, îl așteptau.

După care Cristian a intrat cu ei, împreună, în sala de conferințe, cerându-le celor prezenți să îi aplaude. „Astăzi vor vorbi ei, meritul e al lor”. Poate că unii jurnaliști s-au simțit lezați, dar decizia fusese gândită, pregătită și luată înainte.

Întorcându-ne la poporul nerazzurro, nu mai sărbătoriseră un titlu pe teren propriu din 28 mai 1989 (antrenor era Trapattoni, gol decisiv al lui Lothar Matthäus împotriva lui Napoli, scor 2-1).

37 de ani și să mai adăugăm că atunci stadionul nu avea încă al treilea etaj, iar tribunele și peluzele nu erau acoperite: era totul work in progress pentru Campionatul Mondial din 1990.

Și acum, un scurt rewind, pentru a înțelege mai bine povestea lui Cristian și măreția rezultatului obținut ieri.

8 decembrie 2024. Fabrizio Castori devine antrenor al echipei Südtirol, în Serie B. 72 de ani, mare experiență. Exact experiența a fost determinantă în a-l alege. În cărți se afla și Cristian Chivu. Clubul din Bolzano l-a ales însă pe Castori. S-au scuzat față de Cristian, dar nu puteau să riște cu un debutant.

3 mai 2026. Chivu este campion al Italiei. Südtirol se luptă pentru evitarea retrogradării în Serie C. Pe banca tehnică se află tot Castori. El și cu experiența lui tremură pentru retrogradare, Cristian, cu lipsa lui de experiență, a luat titlul cu trei etape înaintea sfârșitului campionatului, făcând deja același număr de puncte realizat în 38 de meciuri de către campioana anului trecut, Napoli.

Dacă tot suntem la capitolul comparații, Interul lui Cristian a înscris deja 82 de goluri, trei mai mult decât Interul lui Inzaghi în tot campionatul, și mai sunt alte trei meciuri de jucat, chiar dacă fără nicio miză.

Luând însă în considerare actualul clasament, echipa lui Chivu a reușit deja 30 de goluri în plus față de Napoli, 34 mai multe decât Milan, 24 față de Juventus. Echipe care au pe bancă antrenori precum Conte, Allegri și Spalletti, 14 campionate câștigate toți împreună în Serie A, plus titlul câștigat de Conte în Premier, cu Chelsea.

Debutantul Cristian Chivu, cel fără experiență, i-a umilit, surclasat, distrus! 12 puncte avantaj față de Napoli, 15 față de Milan, 17 față de Juventus. Debutantul.

Numerele și cifrele nu mint niciodată, persoanele însă da. În ultimele săptămâni, cum am scris în trecut, s-a încercat în toate felurile să se minimalizeze succesul Interului. Fără nicio bază, fără niciun motiv logic, ba, mai mult, mergând împotriva evidenței.

Ne punem o singură întrebare: ce s-ar fi întâmplat dacă Interul ar fi dat un singur gol în cinci meciuri, cum i se întâmplă acum Milanului? Ce s-ar fi întâmplat dacă Interul ar fi avut o medie de 1,6 șuturi în ultimele cinci meciuri? Ce s-ar fi întâmplat dacă în locul lui Allegri s-ar fi aflat Cristian? Mai bine să nu ne gândim.

Dar e de spus că acum o lună, cu Inter aproape sigură că va câștiga campionatul, puteai citi că la anul va trebui schimbat antrenorul: „Chivu a fost OK, dar acum ar trebui altceva”. Se vorbea despre un campionat mediocru, dar cifrele spun că Interul a făcut mai multe puncte decât echipa care a câștigat anul trecut.

Pentru jucătorii și fanii Interului nu e însă nicio problemă: se sărbătorește titlul cu un entuziasm ieșit din comun. În primul rând pentru că mai nimeni nu credea în ei, după dezastrul de anul trecut. Era de așteptat o reacție, dar părea mai aproape o criză totală de nervi și de rezultate.

Aici încep marile merite ale lui Cristian. Pentru a mai face o comparație, să îl luăm pe Xabi Alonso, considerat de toată lumea noul Mesia al fotbalului: a stat șase luni la Real Madrid. Chivu însă va sta ani mulți la Inter.

Bucură-te, Cristian, cel puțin azi! Citește ce spun suporterii tăi. Unii dintre ei, în lacrimi, admit că în august erau sceptici. Și își cer scuze.

Citește, Cristian, citește tot și încearcă să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, cât de mult te iubește lumea și cât de fericiți ai reușit să îi faci!

Citește, Cristian, și trăiește momentul, pentru că în viață ți se întâmplă doar o singură dată să câștigi titlul pentru prima oară!

Bucură-te, Cristian, ieși pe stradă, ridică privirea și vei vedea că aproape toate balcoanele au câte un steag nerazzurro.

