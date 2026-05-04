„Nu pot lucra cu Becali" Marius Șumudică a dat răspunsul final: nu vrea să vină la FCSB + Îl „înțeapă" pe MM Stoica: „Dragul meu Mihai"

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 16:32
  • Antrenorul Marius Șumudică (55 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, a lămurit speculațiile legate de o posibilă venire pe banca tehnică a FCSB.

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și refuzul lui Elias Charalambous de a reveni la club, campioana en-titre caută în continuare un antrenor care să preia echipa înainte de barajul pentru calificarea în Conference League.

Printre variantele vehiculate s-a numărat și Marius Șumudică.

Marius Șumudică a spus că nu poate ajunge pe banca FCSB-ului: „Nu voi putea lucra cu Becali”

Antrenorul a precizat că are o relație personală foarte bună cu patronul FCSB, dar a subliniat că nu ar putea lucra la clubul roș-albastru.

„S-a creat o telenovelă. Primesc tot felul de mesaje. Să vă spun ceva, ca să închidem această telenovelă. Probabil că de la vară voi lucra. Nu știu unde mă va duce soarta asta a noastră, a antrenorilor.

Eu nu voi putea lucra cu Gigi Becali niciodată. Gigi este prietenul meu. Îl respect toată viața pentru ceea ce a făcut pentru familia mea și v-am spus că am avut probleme cu părinții, cu familia, și m-a ajutat enorm în acea perioadă cu COVID-ul”, a declarat antrenorul, potrivit fanatik.ro.

a stat Marius Șumudică pe banca formației Al-Okhdood. În această perioadă, antrenorul a înregistrat 10 înfrângeri și a obținut doar două victorii, ultimul meci fiind pe 14 martie

Antrenorul i-a transmis și un mesaj lui Mihai Stoica, oficialul campioanei, după ce acesta a dezvăluit că nu-l vrea pe Șumudică la FCSB.

„Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care, pentru mine, este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul dintre oamenii care cunosc fotbal.

Nu e nevoie să-mi transmită mie sau opiniei publice ori celor de pe stradă. Sunt mulți care mă opresc: «Hai, Șumi, la FCSB, vino la FCSB!». Când ies din casă și mă duc pe undeva, mă oprește lumea. Unii mă înjură, alții îmi spun să vin la FCSB.

Dar, încă o dată, vreau să pun punct și să terminăm odată cu discuțiile astea. Deci, Șumudică, în momentul de față, nu va putea lucra cu Gigi Becali și cu Mihai Stoica.

Să stea lumea liniștită. Eu nu vreau să intru în conflict cu Mihai Stoica. Vreau să îi spun un singur lucru: dragul meu Mihai, nu e nevoie să transmitem ceea ce își doresc angajații clubului FCSB. Sunt mulți, și asta e grav, chiar jucători (n.r. ai FCSB-ului), care vor să vină Șumudică”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică este un antrenor cu experiență importantă în Liga 1. Cel mai recent, în România, a pregătit Rapidul în sezonul 2024-2025, perioadă în care a stat pe banca giuleștenilor timp de 38 de meciuri.

De-a lungul carierei, Șumudică a mai antrenat în România echipe precum Astra Giurgiu, alături de care a câștigat un titlu, CFR Cluj, FC Vaslui, FC Brașov și Concordia Chiajna.

În străinătate, tehnicianul le-a pregătit, printre altele, pe Gaziantep, Al-Raed, Al-Shabab, Rizespor, Malatyaspor și Kayserispor.

