FCSB a pus gaj noul autocar Mecanismul din spatele investiției de 650.000 de euro » Reacția lui Gigi Becali

FCSB a cumpărat un autocar de top, cu o valoare de 650.000 de euro , însă acesta a fost pus imediat și gaj.

, însă acesta a fost pus imediat și gaj. Datele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară arată că asupra vehiculului a fost instituită o ipotecă mobiliară pentru suma de 492.750 de euro, reprezentând partea finanțată prin credit.

Concret, campioana României a contractat un credit în valoare de 492.750 de euro, sumă care acoperă cea mai mare parte din prețul de achiziție al autocarului, 650.000 de euro.

FCSB a achiziționat noul autocar prin leasing

Este vorba despre un autocar Setra Topclass S517 HDH Facelift, model 2026, unul dintre cele mai moderne vehicule din gama premium destinată transportului echipelor profesioniste.

Finanțarea a fost asigurată de Raiffeisen Leasing IFN, iar autocarul a fost pus imediat garanție pentru credit, o procedură standard în cazul achizițiilor de acest tip.

Creditul pentru autocar, securizat cu vehiculul și asigurarea

Pentru securizarea împrumutului, FCSB a instituit o ipotecă mobiliară asupra autocarului, ceea ce înseamnă că vehiculul în sine reprezintă garanția principală a finanțării.

Astfel, în cazul neplății obligațiilor, creditorul poate recurge la valorificarea autocarului pentru recuperarea sumelor datorate.

Pe lângă autocar, în garanția creditului de 492.750 de euro a fost inclusă și polița de asigurare aferentă vehiculului, printr-o cesiune de creanță.

În acest caz, eventualele despăgubiri rezultate în urma unui incident nu ar mai ajunge la club, ci direct la finanțatorul contractului de leasing, Raiffeisen Leasing IFN, instituția care a acordat creditul pentru achiziția autocarului.

Nu am informații despre modul în care a fost achiziționat autocarul. Știu doar că, la un moment dat, Mihai Stoica mi-a spus că urmează să fie cumpărat un autocar. I-am răspuns atunci: «Luați, mă, autocarul, ce îmi spuneți mie asta!». Gigi Becali, patron FCSB, pentru GOLAZO.ro

FCSB a așteptat un an autocarul de lux

A durat mai bine de un an de zile ca autocarul să fie realizat, producătorul anunțând de la acel moment că va fi un proces foarte lung, atât din cauza solicitărilor foarte multe, dar și a configurărilor complexe de care trebuie să dispună un autocar destinat unei echipe de fotbal.

Autocarul va fi adus în această săptămână în România de către șoferul clubului, după care va fi colantat. Nu se va realiza ceva special, ci doar câteva inserții în afara celor două culori are clubului, roșu și albastru și a siglei echipei.

FCSB va avea regele autocarelor. Tapițeria va fi gri și vedem dacă niște detalii vor fi niște dungi roșii și logo-ul plin albastru, sau invers, ce dă mai bine. Mihai Stoica, vara lui 2025

În martie 2025, FCSB a făcut anunțul oficial că a dat comandă pentru un nou autocar și a postat pe contul oficial de Instagram o fotografie realizată cu AI. De ani buni, FCSB închiria un autocar, pe care îl transformase în culorile clubului, dar care nu aparținea 100% de roș-albaștri.

Detalii despre noul autocar al FCSB

Modelul Setra S 517 HDH este unul dintre cele mai sofisticate și puternice autocare din gama premium a constructorului german, fiind conceput pentru transport de lungă distanță la standarde ridicate de confort și eficiență.

Cu o lungime de 14,2 metri și cu o punte înălțată (high-deck), autocarul se remarcă prin faptul că oferă cel mai mare spațiu pentru bagaje din clasa sa, un avantaj important în segmentul transportului de echipe și grupuri mari. În configurația sa maximă, poate acomoda până la 59 de pasageri.

