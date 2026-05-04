U Craiova - Dinamo 2-1. Aurel Țicleanu, fost mare jucător al oltenilor, l-a criticat pe Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie, pentru gesturile făcute la stadion.

Înainte de meci, Rotaru a fost surprins atât pe gazon, cât și în zona vestiarelor.

Fostul mare jucător al Craiovei consideră că o astfel de apariție nu este potrivită și că, în fotbal, rolurile trebuie delimitate clar între patronat, conducerea tehnică și jucători.

Aurel Țicleanu l-a criticat pe patronul Universității Craiova după gestul făcut înainte de meci: „Lasă jucătorii să se concentreze!”

„După mine, nu e în regulă. Hai să punem în fotbalul românesc lucrurile la locul lor. Patronul are locul lui, conducerea tehnică și jucătorii, la fel”, a spus Țicleanu, la Prima Sport.

Acesta a amintit o poveste spusă de Ștefan Kovacs, antrenorul român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Ajax, în anii ’70.

„Nea Piști Kovacs ne spunea, când a câștigat tot cu marele Ajax. Au venit (n.r. - jucătorii) la masă, la banchet.

A zis: «În niciun moment, niciun jucător n-a trecut pe partea cealaltă, unde era conducerea. Conducerea era într-o parte, la costume, jucătorii în partea cealaltă»”, a povestit Țicleanu.

În opinia lui Țicleanu, prezența patronului în apropierea terenului sau a vestiarelor poate transmite un semnal greșit și poate afecta concentrarea echipei.

„Face pentru el asta. E foarte încărcat și vrea să se descarce, se duce acolo să se descarce. Lasă jucătorii să se concentreze! Au conducerea, au lucrurile acolo. Eu nu sunt de acord! Sunt banii lui, fiecare poate face cum vrea.

Trebuie să ai la acest meci invitați din spațiul politic, din cel economic, poate să îți vină din străinătate un președinte. Ești patron, te duci la cravată. Ești patronul Universității Craiova, trebuie să fii numărul unu acolo.

Mă supăr când văd lucruri de genul ăsta. Lucrurile trebuie să fie legate de cunoaștere, de competență, de comportament”, a concluzionat Aurel Țicleanu.

45 de puncte are Universitatea Craiova, formație care ocupă prima poziție. U Cluj se află pe locul secund, cu 42 de puncte, iar CFR Cluj ocupă locul 3, cu 37 de puncte

Universitatea Craiova s-a impus în fața lui Dinamo, însă victoria oltenilor a fost însoțită de o eroare majoră de arbitraj.

Golul decisiv al lui Nsimba, marcat în prelungiri, a fost contestat de Dinamo, care a reclamat o poziție de ofsaid la începutul fazei.

