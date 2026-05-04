U Craiova - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a criticat, luni, modul în care funcționează relația dintre cluburi și Comisia Centrală a Arbitrilor.

Dinamo a plecat învinsă din Bănie, după ce oltenii au marcat golul decisiv în prelungiri, în urma unei erori de arbitraj.

Asistentul Adrian Vornicu nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

Eroarea de arbitraj a venit la doar o zi după declarațiile făcute de Andrei Nicolescu în legătură cu delegarea lui Cătălin Popa în camera VAR.

„Lătrăm în gol dacă lătrăm singuri. Cred că mesajul cel mai important, deși am văzut suporterii, media, toată lumea ar aștepta de la mine să dau punctual în greșeala asta și cumva să-i răcoresc.

Nu se întâmplă nimic pentru că nu se schimbă nimic. Vom rămâne cu același rezultat de pe teren, vom rămâne cu aceeași frustrare și dacă învățăm din asta toți, că aceste momente destabilizează încrederea în fotbal și că trebuie să facem ceva să le evităm în viitor… Asta e, atâta putem”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Eu cred că o reprezentare corectă și activă în Comitetul Executiv, atât din partea președinților desemnați de echipele de Liga I, cât și din partea președintelui Ligii, pot să conducă la niște criterii, la niște regulamente, la niște moduri în care toată lumea să se simtă protejată în relația cu CCA, CCA să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce face și să existe transparență. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Întrebat ce ar presupune o mai mare transparență din partea CCA, Nicolescu a explicat:

„Există în spațiul public, cel puțin de când e Dinamo din nou în Liga 1, multe discuții legate de ce reguli ar trebui setate ca să știm foarte clar ce se întâmplă cu deciziile de arbitraj.

Cum ar trebui să comunice CCA, cum ar trebui să-și asume responsabilitatea în anumite momente, cum ar trebui să facă publice anumite discuții sau nu. Cum să fie transparentă și să fie în slujba acestor cluburi, pentru că acest CCA este înființat în slujba fotbalului și a cluburilor din Liga 1.

El nu este înființat ca o putere discreționară care să facă ordine doar atunci când își dorește. Noi, cluburile, îi dăm puterea. Noi cei care trimitem reprezentanți în Comitetul Executiv, noi cei care suntem reprezentanți de președintele Ligii, noi dăm puterea oamenilor ăștia.

Dar noi suntem atât de slabi sau conducătorii din fotbalul românesc se consideră atât de slabi, încât stau cu această aură a puterii deasupra capului și le e frică să fie uniți, să-și exprime punctul de vedere și să nu trimită acolo, în zona de reprezentativitate, doar ornamente. Noi asta avem în momentul ăsta!”, a mai spus Nicolescu.

Andrei Nicolescu, mesaj dur pentru cluburile din Superliga: „Fiecare se gândește doar la el!”

Oficialul dinamovist consideră că problema principală este lipsa unei poziții comune a cluburilor din Superliga.

„Ar trebui discutat într-o manieră foarte deschisă, cea mai bună variantă și aceste lucruri le aștept de doi ani jumate de la reprezentanții în Comitetul Executiv. Am venit cu niște propuneri și cluburile încă au această premisă de frică asupra ce se întâmplă acolo.

Nu înțeleg că ei sunt cei care dau putere. Le e frică să fie uniți și să aibă o voce unită. Fiecare se gândește doar la el, li se pare că interesul lui de moment e mai important decât orice și toată lumea stă cu această aură că se întâmplă niște lucruri. Nu se întâmplă nimica”, a mai spus oficialul „câinilor”.

Mai clar de atâta nu pot să dau mesajul clubului. Și acum, eu ca și club, sufăr, suporterii lui Dinamo suferă. Dar mâine-poimâine o să sufere alții, dacă nu înțelegem chestia asta. Eu în doi ani de zile, din Comitetul ăsta Executiv, n-am văzut niciodată nicio informare anterioară unui Comitet de la vreun reprezentant al cluburilor sau de la președintele Ligii. N-am văzut un document, o explicație, o interpelare, o propunere. Nimic. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Președintele lui Dinamo a insistat că nu vrea ca reacția clubului să se limiteze la un atac emoțional la adresa arbitrilor. Nicolescu spune că un asemenea discurs ar avea efect imediat doar la nivel de imagine, dar nu ar produce schimbări reale.

„Eu trag acest semnal de alarmă. Cine are creier să înțeleagă, înțelege. Cine nu, nu și atât. Da. Și eu îmi asum asta în fața suporterilor clubului Dinamo, care își doresc în momentul ăsta să ies și să zbier la ei cum a făcut Dani Coman.

Și poate reacția omenească, emoțională, asta este. Dar nu obțin nimic. Nu obțin absolut nimic. Rezultatul rămâne, vicierea rămâne, cei care sunt acolo în continuare își vor face aceleași reguli pentru că nu au transparență și peste o lună, două, cinci, șapte, va fi altcineva în locul meu aici și va țipa de unul singur!

Suporterii sunt oarecum nemulțumiți că nu l-am făcut cu ou și cu oțet pe arbitru și așa mai departe. Efectul ar fi fost zero. Ne răcoream un pic și efectul era zero. Efectul, ca să fie, trebuie să prindă acest mesaj, să-l înțeleagă toată lumea care are de înțeles ceva”, a mai spus președintele lui Dinamo.

45 de puncte are Universitatea Craiova, formație care ocupă prima poziție. U Cluj se află pe locul secund, cu 42 de puncte, iar CFR Cluj ocupă locul 3, cu 37 de puncte. Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte

Dinamo depune memoriu după scandalul de arbitraj de la Craiova

Nicolescu a anunțat că formația din Ștefan cel Mare va depune un memoriu, însă a subliniat că, în lipsa unor regulamente clare, astfel de acțiuni au efect limitat.

„Facem un memoriu. Formal le facem pe toate. Dar încă o dată, la momentul ăsta, la CCA, nu există un regulament pe baza căruia să se răspundă. Să existe o procedură clară pe care toate cluburile să o știe.

Să se simtă cumva protejate de niște reguli, care ar fi trebuit făcute de mult, nu de acum. Ar fi trebuit începute discuțiile astea de reprezentanții cluburilor și de șeful Ligii de mult, nu de acum. Oamenii aceia au puterea de a schimba lucrurile.

Cred că ar fi momentul să facem niște reguli simple și clare pentru toată lumea. Ăsta e momentul”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Momentul care i-a scos din minți pe Kopic și Florentin Petre: „Asistentul le-a spus că a fost ofsaid și se va reveni”

Imediat după reușita atacantului introdus în repriza secundă, Zeljko Kopic și Florentin Petre au luat foc la marginea terenului.

Aceștia au protestat vehement și au fost sancționați de Szabolcs Kovacs.

Reacțiile lui Kopic și Petre au fost foarte justificate, pentru că au trăit acolo momentul, au văzut. Și mai mult decât atât, am impresia că asistentul le-a spus că a fost ofsaid și se va reveni. Nu știu sigur, dar asta a fost impresia din ce am văzut acolo, pentru că ei au avut un dialog cu asistentul, care le-a spus că, da, a sesizat. După care au rămas stupefiați de decizie… Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

