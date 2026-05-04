„Pentru ce mai avem VAR?!” Adrian Porumboiu, despre greșeala de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „E foarte grav”

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 13:15
  • U Craiova - Dinamo 2-1. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru internațional, a analizat eroarea majoră de arbitraj produsă în meciul disputat pe „Ion Oblemenco”.

Adrian Vornicu nu a semnalizat poziția evidentă de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei, Steven Nsimba, la începutul fazei care a precedat golul victoriei pe care l-a înscris în prelungiri.

U Craiova - Dinamo 2-1. Adrian Porumboiu: „Nu s-au respectat protocoalele. Pentru ce mai avem VAR?

„Din ce s-a văzut la televizor, a fost ofsaid clar. Deși nu s-au tras liniile la acea primă parte a fazei, când Nsimba a venit și a jucat mingea din poziție în afara jocului.

Cei din VAR erau obligați să verifice faza în integralitatea ei și să tragă liniile, să se lămurească pe toată lumea. Nu înțeleg de ce n-au făcut-o.

De obicei se stă uneori chiar și 5-7 minute să se analizeze o fază, acum au trecut repede peste ea”, a spus fostul arbitru, conform gsp.ro.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei

Greșeala brigăzii de arbitraj o apropie pe Universitatea Craiova de titlul de campioană, trofeu pe care nu l-a mai câștigat de 35 de ani, și poate avea consecințe importante pentru Dinamo, care riscă să rateze participarea în cupele europene.

„Aceste faze cântăresc foarte mult la final de sezon, când se decide campioana. E clar că ei, la VAR, au analizat numai ultima parte a ei.

Și e foarte grav, pentru că se poate decide astfel un titlu, dar mai ales și fiindcă nu s-au respectat protocoalele VAR.

Kovacs nu trebuia să le spună să verifice faza, doar fiindcă dinamoviștii protestau vehement. Era obligația lor, a celor din VAR. Altfel, pentru ce Dumnezeu mai avem VAR?!”, a mai spus Porumboiu.

45 de puncte
are Universitatea Craiova, formație care ocupă prima poziție. U Cluj se află pe locul secund, cu 42 de puncte, iar CFR Cluj ocupă locul 3, cu 37 de puncte

În opinia sa, responsabilitatea nu îi aparține doar asistentului Adrian Vornicu, care nu a semnalizat ofsaidul, ci mai ales echipei VAR.

„Bineînțeles că asistentul Vornicu este primul vinovat că nu a semnalizat ofsaidul lui Nsimba. Dar cea mai mare vină e a celor din VAR! Degeaba îl suspendă pe Cătălin Popa, rezultatul rămâne.

Craiova a fost peste Dinamo la toate cifrele meciului, dar asta nu contează. Rămâne această mare problemă. Nu înțeleg această grabă de a analiza acea fază de la începutul ei.

Faptul că cei de la Dinamo mai ating mingea de două ori, fără să o aibă sub control însă, nu are nicio importanță. Trebuia dat ofsaid și golul lui Nsimba să fie anulat”, a mai declarat Porumboiu.

