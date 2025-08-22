„Sunt căpitanul României” Nicolae Stanciu, la startul noii ediții de Serie A. Îl contrazice pe Dan Șucu: „Nu sunt un erou”

Nicolae Stanciu vorbește despre Genoa, cum a ajuns la „Grifon”, se prezintă fanilor italieni, explică de ce l-a ales pe Ivica Olic model și nu pe Gică Hagi. Și refuză cuvintele lui Dan Șucu, „e un erou al României”: „Nu sunt un erou”.

Serie A începe sâmbătă și primul meci e Genoa - Lecce.

Gazzetta dello Sport a discutat cu Nicolae Stanciu despre startul noului sezon, „tricolorul” fiind o apariție nouă în prima ligă italiană.

La 32 de ani, playmakerul lasă în urmă Damac și Arabia Saudită pentru a juca în sfârșit în Top 5 Europa.

Dan Șucu, proprietarul „Grifonului” genovez, a fost esențial în transferul lui Nico, mai ales că era gratis.

5,2 miliarde de euro valorează toți cei 608 jucători din Serie A, potrivit Transfermarkt, al treilea campionat, după Premier League (12,28 miliarde) și LaLiga (5,29)

Stanciu: „Nu sunt un erou, dar sunt căpitanul naționalei”

„Am vorbit cu cei care purtaseră deja tricoul rossoblu. Drăgușin, Drăguș, Pușcaș mi-au prezentat foarte frumos clubul și regiunea.

Opinie confirmată și de Man și Răzvan Marin, foști la Parma și Cagliari, care au jucat pe «Ferraris» ca adversari și mi-au descris atmosfera incredibilă de pe stadion.

E aici una dintre cele mai fierbinți galerii ale Italiei”, a spus Stanciu cum a fost convins să semneze cu Genoa.

Cuvintele lui Șucu despre el, „un erou al României, simbol al țării noastre”, i se par prea mult.

E o plăcere să aud asemenea lucruri, însă nu sunt un erou. Dar sunt căpitanul naționalei. Am depășit după 24 de ani faza grupelor la ultimul Campionat European și sunt mândru de această performanță. Nicolae Stanciu, mijlocaș Genoa

Stanciu explică de ce a ajuns atât de târziu în Serie A și de ce l-a ales pe Olic model

Modest, nu îl corectează doar pe patron, ci și pe tehnicianul Patrick Vieira.

„Cu Stanciu, suntem mai puternici pe ultimii treizeci de metri”, a afirmat fostul campion mondial și european francez.

„Îi mulțumesc antrenorului. Cred însă că toți jucătorii noștri de atac se descurcă bine. Avem un grup grozav aici, m-am acomodat, și pe teren, și în afara lui”.

A explicat de ce a ajuns atât de târziu într-un campionat european puternic.

Există un motiv. În China, după ce am cucerit titlul, nu m-au lăsat să plec, iar când a fost posibil, singura opțiune în acel moment era Arabia Saudită. Nicolae Stanciu, mijlocaș Genoa

A fost întrebat și de ce l-a ales model pe Ivica Olic (fost atacant croat, zece ani în Bundesliga, inclusiv la Bayern), și nu pe Hagi.

„Eu am debutat la 15 ani la profesioniști, el la 16. M-am maturizat repede. La fel ca Olic, am pus întotdeauna interesul echipei înaintea mea. Nu joc pentru goluri sau pase decisive, contează numai echipa”.

VIDEO. Golul marcat de Nicolae Stanciu în Genoa - Vicenza 3-0, în Cupa Italiei

Stanciu a comentat o declarație dată recent, „Vieira te face un jucător mai bun”.

În fotbal, poți oricând să crești, vârsta nu contează. Învăț concepte pe care nu le-am dezvoltat niciodată cu antrenorii precedenți. Aici trebuie să cresc, mai ales ca intensitate a pregătirii. În Arabia Saudită, din cauza căldurii, ritmul a fost mai lent. Nicolae Stanciu, mijlocaș Genoa

Chivu antrenează Inter. 5 români în Serie A

Cinci români sunt în acest moment la startul noii ediții de Serie A. Două schimbări importante.

Cristian Chivu, 44 de ani, a lăsat-o pe Parma pentru a antrena la Inter Milano, iar Nicolae Stanciu (32) a semnat cu Genoa, prima sa apariție într-un campionat din Top 5 Europa.

Chivu are contract valabil până în 2027 la Inter Foto: Imago

Marius Marin (26) a promovat cu Pisa, la fel ca Adrian Rus (29), însă ultimul nu mai e în lotul nerazzurrilor. Avem și doi portari, Răzvan Sava (23, Udinese) și Mihai Popa (24, Torino).

Prima etapă în Serie A

Sâmbătă

19:30, Genoa - Lecce

19:30, Sassuolo - Napoli

21:45, Milan - Cremonese

21:45, Roma - Bologna

Duminică

19:30, Cagliari - Fiorentina

19:30, Como - Lazio

21:45, Juventus - Parma

21:45, Atalanta - Pisa

Luni

19:30, Udinese - Verona

21:45, Inter - Torino

Cine transmite Serie A

La fel ca anii trecuți, prima divizie a fotbalului italian va putea fi urmărită în România pe două posturi de televiziune.

Digi Sport și Prima Sport vor transmite Serie A și în noul sezon.

Nume mari venite gratis în Serie A: Modric și De Bruyne

Mulți jucători importanți ajunși la cost zero în prima ligă peninsulară în această stagiune.

Cele mai sonore nume, Luka Modric (39 de ani), de la Real la Milan, și Kevin De Bruyne (34), de la Man. City la Napoli.

După 13 ani la Real, Luka Modric a ajuns la alt club uriaș: Milan Foto: Imago

Ciro Immobile (35) s-a întors în Serie A pe traseul Beșiktaș-Bologna.

Tot peste 30 de ani are și Nicolae Stanciu (32), mutat gratis de la Damac (Arabia Saudită) la Genoa.

În schimb, Jonathan David are doar 25 de ani. Superatacantul a lăsat Lille pentru Juventus.

Top 5 achiziții Serie A

Nume (fost club) Club actual Sumă de transfer 1. A. Jashari (Brugge) Milan 36 milioane € 2. F. Conceicao (Porto) Juventus 32 milioane € 3. S. Beukema (Bologna) Napoli 31 milioane € 4. N. Gonzalez (Fiorentina) Juventus 28,1 milioane € 5. Wesley (Flamengo) Roma 25 milioane € N. Krstovic (Lecce) Atalanta 25 milioane €

Top 5 vânzări Serie A

Nume (fost club) Club actual Sumă de transfer 1. V. Osimhen (Napoli) Galatasaray 75 milioane € 2. M. Retegui (Atalanta) Al-Qadsiah 68,25 milioane € 3. T. Reijnders (Milan) Man. City 55 milioane € 4. D. Ndoye (Bologna) Nottingham 42 milioane € 5. M. Thiaw (Milan) Newcastle 35 milioane €

