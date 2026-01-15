Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a transmis că Ciprian Deac (39 de ani) va rămâne în lotul echipei până la finalul sezonului.

La începutul acestei luni, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania pe Ciprian Deac.

S-a tot vorbit de o potențială retragere a acestuia din fotbal, Ioan Varga chiar propunându-i două funcții în conducerea clubului din Gruia.

Iuliu Mureșan: „Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului ”

Acum, Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu Ciprian Deac.

„Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde și de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregătește.

Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca și va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat”, a declarat președintele formației din Gruia, conform sport.ro.

Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe.

2005 este anul în care Ciprian Deac a semnat, pentru prima oară, cu CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „ S-ar putea să mai vină doi-trei jucători”

Iuliu Mureșan a mai vorbit și despre strategia de transferuri a echipei din Cluj în această perioadă de transferuri.

„Au venit jucători, s-ar putea să mai și vină vreo doi-trei. Și de plecat e posibil să mai plece maxim un jucător, dar nu e sigur. Nu, nu cred că e vorba de Korenica.

Am adus jucători care să-i înlocuiască pe cei care au plecat. Puțin se vor schimba așezarea și stilul de joc și cred că vom face față”, a mai spus Mureșan.

În această iarnă, CFR Cluj s-a despărțit de Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, care au plecat la D.C. United, Polissya Zhitomyr, respectiv Legia Varșovia.

În plus, clubul din Gruia a reziliat contractele lui Kurt Zouma și Marcus Coco. În ceea ce privește sosirile, CFR i-a transferat pe atacantul Alibek Aliev și fundașul Ilija Masic.

Pentru CFR Cluj urmează duelul cu Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

