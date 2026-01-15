- Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a transmis că Ciprian Deac (39 de ani) va rămâne în lotul echipei până la finalul sezonului.
La începutul acestei luni, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania pe Ciprian Deac.
S-a tot vorbit de o potențială retragere a acestuia din fotbal, Ioan Varga chiar propunându-i două funcții în conducerea clubului din Gruia.
Iuliu Mureșan: „Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului”
Acum, Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu Ciprian Deac.
„Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde și de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregătește.
Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca și va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat”, a declarat președintele formației din Gruia, conform sport.ro.
Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.
Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe.
Iuliu Mureșan: „S-ar putea să mai vină doi-trei jucători”
Iuliu Mureșan a mai vorbit și despre strategia de transferuri a echipei din Cluj în această perioadă de transferuri.
„Au venit jucători, s-ar putea să mai și vină vreo doi-trei. Și de plecat e posibil să mai plece maxim un jucător, dar nu e sigur. Nu, nu cred că e vorba de Korenica.
Am adus jucători care să-i înlocuiască pe cei care au plecat. Puțin se vor schimba așezarea și stilul de joc și cred că vom face față”, a mai spus Mureșan.
În această iarnă, CFR Cluj s-a despărțit de Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, care au plecat la D.C. United, Polissya Zhitomyr, respectiv Legia Varșovia.
În plus, clubul din Gruia a reziliat contractele lui Kurt Zouma și Marcus Coco. În ceea ce privește sosirile, CFR i-a transferat pe atacantul Alibek Aliev și fundașul Ilija Masic.
Pentru CFR Cluj urmează duelul cu Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid
|21
|39
|3
|Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo
|21
|38
|5
|Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA
|21
|32
|9
|FCSB
|21
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus
|21
|11