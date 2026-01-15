CFR i-a decis soarta lui Deac  Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Sunt convins că va fi nevoie de el”
Ciprian Deac
CFR i-a decis soarta lui Deac Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Sunt convins că va fi nevoie de el"

George Neagu
Publicat: 15.01.2026, ora 15:42
Actualizat: 15.01.2026, ora 15:42
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a transmis că Ciprian Deac (39 de ani) va rămâne în lotul echipei până la finalul sezonului.

La începutul acestei luni, Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania pe Ciprian Deac.

S-a tot vorbit de o potențială retragere a acestuia din fotbal, Ioan Varga chiar propunându-i două funcții în conducerea clubului din Gruia.

Iuliu Mureșan: „Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului

Acum, Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu Ciprian Deac.

„Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde și de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregătește.

Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca și va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat”, a declarat președintele formației din Gruia, conform sport.ro.

Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe.

2005
este anul în care Ciprian Deac a semnat, pentru prima oară, cu CFR Cluj

Iuliu Mureșan: „S-ar putea să mai vină doi-trei jucători”

Iuliu Mureșan a mai vorbit și despre strategia de transferuri a echipei din Cluj în această perioadă de transferuri.

„Au venit jucători, s-ar putea să mai și vină vreo doi-trei. Și de plecat e posibil să mai plece maxim un jucător, dar nu e sigur. Nu, nu cred că e vorba de Korenica.

Am adus jucători care să-i înlocuiască pe cei care au plecat. Puțin se vor schimba așezarea și stilul de joc și cred că vom face față”, a mai spus Mureșan.

În această iarnă, CFR Cluj s-a despărțit de Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, care au plecat la D.C. United, Polissya Zhitomyr, respectiv Legia Varșovia.

În plus, clubul din Gruia a reziliat contractele lui Kurt Zouma și Marcus Coco. În ceea ce privește sosirile, CFR i-a transferat pe atacantul Alibek Aliev și fundașul Ilija Masic.

Pentru CFR Cluj urmează duelul cu Oțelul Galați de duminică, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

