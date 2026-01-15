Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou”

- Robert Sălceanu (22 de ani) este noul jucător al celor de la Rapid.
- Fundașul stânga transferat de la Petrolul a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu gruparea giuleșteană.
Sălceanu reprezintă a doua achiziție parafată de Rapid în această iarnă, după transferul atacantului Daniel Paraschiv.
Robert Sălceanu a semnat cu Rapid
Clubul din Giulești a făcut anunțul pe rețelele de socializare.
„Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului!
Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.
Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, se arată în postarea celor de la Rapid de pe rețelele de socializare.
Fotbalistul care a împlinit 22 de ani în urmă cu două zile a oferit și o primă reacție, după ce a semnat cu alb-vișinii.
„Este un vis ca la doar două zile de la ziua mea să semnez cu Rapidul. E cel mai frumos cadou. Abia aștept să joc în Giulești în fața Rapidiștilor!”
Robert Sălceanu va concura cu Andrei Borza (20 de ani) pentru un post de titular.
De-a lungul carierei, fotbalistul a mai evoluat pentru Dunărea Călărași și Gloria Buzău. În vara anului trecut, fotbalistul semnase cu Farul Constanța, dar nu a apucat să debuteze pentru „marinari”, fiind transferat la Petrolul.
Petrolul a confirmat și ea despărțirea de Sălceanu
„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București, privind transferul jucătorului Robert Sălceanu.
Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga.
Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii «under», Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care «galben-albaștrii» au obținut un punct în deplasarea cu FCSB.
Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România «U21», fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European.
Mult succes, Robert Sălceanu!” se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.