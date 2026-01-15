Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou”
Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou"

Alexandru Smeu
Publicat: 15.01.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 16:59
  • Robert Sălceanu (22 de ani) este noul jucător al celor de la Rapid.
  • Fundașul stânga transferat de la Petrolul a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu gruparea giuleșteană.

Sălceanu reprezintă a doua achiziție parafată de Rapid în această iarnă, după transferul atacantului Daniel Paraschiv.

Robert Sălceanu a semnat cu Rapid

Clubul din Giulești a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

„Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului!

Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, se arată în postarea celor de la Rapid de pe rețelele de socializare.

Fotbalistul care a împlinit 22 de ani în urmă cu două zile a oferit și o primă reacție, după ce a semnat cu alb-vișinii.

„Este un vis ca la doar două zile de la ziua mea să semnez cu Rapidul. E cel mai frumos cadou. Abia aștept să joc în Giulești în fața Rapidiștilor!”

300.000 de euro
este cota lui Robert Sălceanu

Robert Sălceanu va concura cu Andrei Borza (20 de ani) pentru un post de titular.

De-a lungul carierei, fotbalistul a mai evoluat pentru Dunărea Călărași și Gloria Buzău. În vara anului trecut, fotbalistul semnase cu Farul Constanța, dar nu a apucat să debuteze pentru „marinari”, fiind transferat la Petrolul.

Petrolul a confirmat și ea despărțirea de Sălceanu

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București, privind transferul jucătorului Robert Sălceanu.

Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga.

Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii «under», Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care «galben-albaștrii» au obținut un punct în deplasarea cu FCSB.

Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România «U21», fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European.

Mult succes, Robert Sălceanu!” se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

16
meciuri a jucat Sălceanu în acest sezon pentru Petrolul Ploiești: a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă

VIDEO. Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

