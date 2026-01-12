Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse

- Jaqueline Cristian (27 de ani, #38 WTA) s-a calificat în optimi la Adelaide, după ce a învins-o cu 6-4, 6-4 pe Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #11 WTA), a patra favorită a turneului WTA 500.
- Gabriela Ruse (28 de ani, #85 WTA) a fost eliminată în primul tur de Anna Kalinskaya (27 de ani, #33 WTA), scor 0-6, 3-6.
România a avut trei reprezentate pe tabloul principal al competiției din Australia, după ce Cristian, Ruse și Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) au trecut de calificări. Primele două au jucat deja în runda inaugurală.
Jaqueline Cristian - Ekaterina Alexandrova 6-4, 6-4, în primul tur la WTA Adelaide
Deși rusoaica Alexandrova era considerată mare favorită înainte de meciul cu Jaqueline Cristian, românca s-a descurcat excelent și a obținut a treia victorie consecutivă la Antipozi.
Cristian a făcut break încă din primul game al partidei și a rezistat în a doua jumătate a setului, când adversara a încercat să revină: ambele jucătoare au pierdut câte două game-uri de serviciu, iar Jaqueline a ieșit câștigătoare, 6-4.
Sportiva din București a pus presiune pe adversară și a fost prima care s-a impus la retur și în setul secund. A făcut 3-2, Ekaterina a egalat la 4, însă meciul s-a terminat după ce Cristian și-a adjudecat două game-uri consecutive (6-4).
Jaqueline și-a luat astfel revanșa în fața rusoaicei după înfrângerea din octombrie 2025, scor 1-6, 2-6, la Tokyo.
În turul următor, românca se va duela cu învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina (28 de ani, #40 WTA) și Maria Sakkari (30 de ani, #52 WTA, beneficiară a unui wildcard).
Gabriela Ruse, învinsă fără drept de apel de Anna Kalinskaya
După ce a trecut de Katie Swan și Katerina Siniakova în calificări, Ruse nu a reușit să joace la același nivel în partida cu Kalinskaya.
Rusoaica a avut nevoie de doar o oră și 16 minute pentru a obține victoria, scor 6-0, 6-3. Gabriela a comis 6 duble greșeli în partida de luni.
Anna va juca în optimi cu canadianca Victoria Mboko (19 ani, #17 WTA și favorită 8), după ce aceasta a trecut de brazilianca Beatriz Haddad Maia (29 de ani, #59 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-2.
- Gabriela pleacă de la Adelaide cu 11.250 de dolari. Ocupă locul 78 în ierarhia WTA LIVE.
Sorana Cîrstea, cealaltă româncă de pe tabloul principal, o va avea ca adversară pe Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Lyon, în 2022. Atunci, sportiva din Ucraina se impunea în semifinale, scor 7-6 (5), 4-6, 6-4.
Precedentele ediții ale turneului de la Adelaide au fost câștigate de Madison Keys (2025), Jelena Ostapenko (2024), Belinda Bencic (2023), Ashleigh Barty (2020 și 2022) și Iga Swiatek (2021).