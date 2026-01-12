Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse

Jaqueline Cristian (27 de ani, #38 WTA) s-a calificat în optimi la Adelaide, după ce a învins-o cu 6-4, 6-4 pe Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #11 WTA), a patra favorită a turneului WTA 500.

Gabriela Ruse (28 de ani, #85 WTA) a fost eliminată în primul tur de Anna Kalinskaya (27 de ani, #33 WTA), scor 0-6, 3-6.

România a avut trei reprezentate pe tabloul principal al competiției din Australia, după ce Cristian, Ruse și Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) au trecut de calificări. Primele două au jucat deja în runda inaugurală.

Jaqueline Cristian - Ekaterina Alexandrova 6-4 , 6-4 , în primul tur la WTA Adelaide

Deși rusoaica Alexandrova era considerată mare favorită înainte de meciul cu Jaqueline Cristian, românca s-a descurcat excelent și a obținut a treia victorie consecutivă la Antipozi.

Cristian a făcut break încă din primul game al partidei și a rezistat în a doua jumătate a setului, când adversara a încercat să revină: ambele jucătoare au pierdut câte două game-uri de serviciu, iar Jaqueline a ieșit câștigătoare, 6-4.

Sportiva din București a pus presiune pe adversară și a fost prima care s-a impus la retur și în setul secund. A făcut 3-2, Ekaterina a egalat la 4, însă meciul s-a terminat după ce Cristian și-a adjudecat două game-uri consecutive (6-4).

Starting strong in Adelaide 💪



Jaqueline Cristian defeats Alexandrova in straight sets!#AdelaideInternational pic.twitter.com/ZGDAoRM8UC — wta (@WTA) January 12, 2026

Jaqueline și-a luat astfel revanșa în fața rusoaicei după înfrângerea din octombrie 2025, scor 1-6, 2-6, la Tokyo.

În turul următor, românca se va duela cu învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina (28 de ani, #40 WTA) și Maria Sakkari (30 de ani, #52 WTA, beneficiară a unui wildcard).

17.235 de dolari și 60 de puncte WTA primesc jucătoarele care ajung în optimile turneului de la Adelaide. Grație acestei performanțe, Jaqueline Cristian urcă pe locul 35 în clasamentul circuitului în timp real (până acum, cel mai sus a fost pe 37)

Gabriela Ruse, învinsă fără drept de apel de Anna Kalinskaya

După ce a trecut de Katie Swan și Katerina Siniakova în calificări, Ruse nu a reușit să joace la același nivel în partida cu Kalinskaya.

Rusoaica a avut nevoie de doar o oră și 16 minute pentru a obține victoria, scor 6-0, 6-3. Gabriela a comis 6 duble greșeli în partida de luni.

Anna va juca în optimi cu canadianca Victoria Mboko (19 ani, #17 WTA și favorită 8), după ce aceasta a trecut de brazilianca Beatriz Haddad Maia (29 de ani, #59 WTA), scor 5-7, 6-3, 6-2.

Gabriela pleacă de la Adelaide cu 11.250 de dolari. Ocupă locul 78 în ierarhia WTA LIVE.

Sorana Cîrstea, cealaltă româncă de pe tabloul principal, o va avea ca adversară pe Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Lyon, în 2022. Atunci, sportiva din Ucraina se impunea în semifinale, scor 7-6 (5), 4-6, 6-4.

Precedentele ediții ale turneului de la Adelaide au fost câștigate de Madison Keys (2025), Jelena Ostapenko (2024), Belinda Bencic (2023), Ashleigh Barty (2020 și 2022) și Iga Swiatek (2021).

