Nicolae Stanciu (33 de ani) este prezent în tribunele stadionului Cluj Arena pentru a-și urmări la lucru noua echipă, Universitatea Cluj, în confruntarea cu Sepsi.

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Mijlocașul s-a despărțit de Dalian Yingbo și a ales să revină în Superligă.

Stanciu a fost prezentat oficial în urmă cu câteva zile de U Cluj, însă va avea drept de joc abia din ianuarie 2027.

Nicolae Stanciu, prezent la U Cluj - Sepsi

Noul jucător al „șepcilor roșii” a luat deja contact cu atmosfera de pe Cluj Arena. Acesta și-a făcut apariția alături de soția sa, Andreea, la confruntarea cu Sepsi.

Fanii i-au pregătit și o surpriză, afișând un banner cu mesajul: „Alertă de extraterestru în Pădurea Hoia-Baciu? Șezi blând, e 21, Nicolae Stanciu!”.

Mesajul suporterilor face referire la celebrul mister din pădurea clujeană, cu reputația sa paranormală și legendele locale, și la noul număr al mijlocașului.

Nicolae Stanciu revine în România după zece ani

În ultimele săptămâni, s-a discutat tot mai mult despre revenirea lui Stanciu în Superliga, după zece ani petrecuți în străinătate.

Ultima echipă din România pentru care a jucat a fost FCSB, de unde a plecat în 2016, când Anderlecht l-a transferat pentru aproximativ 10 milioane de euro.

Ulterior, mijlocașul a evoluat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

Voiam să mă întorc acasă, să fiu aproape de familie. Am decis că e mai bine să mă întorc acasă după 11 ani petrecuți în străinătate. Aici mă simt cel mai bine. Nicolae Stanciu, conform digisport.ro

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