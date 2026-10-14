Cine a demolat Interul lui Chivu Atacantul e mare fan AC Milan + pe el se bat două naționale uriașe

Inter - Club Brugge 3-4 . Nicolo Tresoldi (22 de ani), atacantul oaspeților care a marcat o „triplă” în meciul din Liga Campionilor, are o poveste de viață aparte.

Nicolo Tresoldi (22 de ani), atacantul oaspeților care a marcat o „triplă” în meciul din Liga Campionilor, are o poveste de viață aparte. Jucătorul lui Club Brugge este un mare fan al lui AC Milan și poate reprezenta două naționale la seniori: Germania și Italia.

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Nicolo Tresoldi a fost eroul belgienilor marți seară și a contribuit decisiv la al doilea eșec consecutiv suferit de echipa lui Cristi Chivu în acest sezon de Liga Campionilor.

Atacantul a marcat în minutele 30 (din penalty), 63 și 74 și a ajuns la 9 reușite în 11 meciuri pentru Brugge în acest sezon.

Emanuele Tresoldi, despre fiul său: „Visul lui este să îmbrace tricoul lui AC Milan”

Emanuele Tresoldi, fost fundaș stânga la Atalanta și tatăl lui Nicolo Tresoldi, a explicat că fiul său este un mare fan al lui AC Milan, marea rivală a Interului lui Chivu.

„S-a îndrăgostit de Kaka, Inzaghi și Pato și nu a existat nicio modalitate să-l facem să se răzgândească. Visul lui este să îmbrace tricoul lui AC Milan”, a spus Emanuele Tresoldi, conform gazzetta.it.

FOTO. Al doilea gol marcat de Nicolo Tresoldi după o greșeală a lui Josep Martinez

Tatăl tânărului fotbalist a explicat și cum s-a simțit după performanța incredibilă a lui Nicolo Tresoldi.

„Emoție și mândrie. Nicolo începe, pas cu pas, să culeagă roadele muncii sale. I-a fost greu să se impună, pentru că nu avea talentul unui jucător excepțional și nici fizicul unui soldat. Și totuși, iată-l aici. Un tată nu și-ar putea dori nimic mai mult.

Fără îndoială (n.r. - Nicolo este mai bun decât el). Eu sunt mai bun la schi (n.r. - râde). Dar numai pentru că el nu are voie, conform contractului”, a spus Emanuele Tresoldi.

A fost o seară incredibilă. Am visat de multe ori la astfel de seri. Nicolo Tresoldi, atacant Club Brugge, conform AFP

Nicolo Tresoldi poate reprezenta naționalele Italiei și Germaniei

Nicolo Tresoldi s-a născut la Cagliari, în Italia, dar are și cetățenie germană. Atacantul și-a început cariera la Hannover.

Emanuele Tresoldi a povestit cum s-a mutat cu familia sa în Germania.

„Totul a fost întâmplător. Ne-am mutat de mai multe ori din cauza profesiei soției mele, care lucrează în domeniul aviației civile.

La un moment dat, părea că urma să ne mutăm la Liverpool. În schimb, am ajuns la Hannover, unde Nicolo a demonstrat că poate deveni fotbalist”.

Nicolo Tresoldi a stârnit deja interesul lui Roberto Mancini, selecționerul Italiei, dar fotbalistul încă nu s-a decis la ce națională va evolua la seniori.

„A trebuit să gestioneze o situație mai complicată decât el. I-a promis selecționerului naționalei Germaniei U21 că va duce ciclul până la capăt.

Poate doborî recordurile de goluri la această categorie de vârstă, deoarece îi mai lipsesc două goluri. După Campionatul European, vom vedea. Deocamdată, sperăm să se mențină la un nivel ridicat”, a mai adăugat tatăl acestuia.

Am discutat mult despre acest subiect, dar Nicolo va decide ce este mai bine pentru el. Cu siguranță, va alege cu inima, nu în funcție de oportunitățile sportive. Emanuele Tresoldi, tatăl lui Nicolo Tresoldi

Întrebat dacă ar fi dezamăgit dacă Nicolo ar alege să reprezinte naționala Germaniei, fostul fundaș a declarat:

„Dezamăgit este un cuvânt prea puternic. Desigur, eu sunt italian, iar Nicolo este și el italian prin naștere și familie.

Dar există legături care nu pot fi ignorate. El a crescut acolo (n.r. - în Germania), vorbește patru limbi și este un cetățean al lumii. Oricum, va dezamăgi pe cineva. Dar alegerea lui trebuie respectată”.

Nicolo Tresoldi are 27 de selecții pentru naționala U21 a Germaniei, reușind să înscrie 16 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Atacantul a fost transferat de Club Brugge în vara anului trecut de la Hannover, în schimbul sumei de 7,5 milioane de euro. A jucat deja 69 de meciuri pentru clubul belgian, în care a marcat 32 de goluri și a livrat 9 pase decisive.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Nicolo Tresoldi, conform Transfermarkt

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