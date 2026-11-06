Remarcat de UEFA Reușita lui Nicușor Bancu din victoria cu Egnatia, în cursă pentru golul etapei din Conference League +8 foto
Nicușor Bancu/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Remarcat de UEFA Reușita lui Nicușor Bancu din victoria cu Egnatia, în cursă pentru golul etapei din Conference League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 17:57
  • Nicușor Bancu (34 de ani) a marcat un supergol în confruntarea câștigată de U Craiova, scor 2-0, cu Egnatia.
  • Reușita căpitanului oltenilor concurează la golul etapei #3 din faza principală a Conference League.
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În minutul 32 al partidei din Bănie, Bancu a prins un trasor de la aproximativ 30 de metri și a „dublat” avantajul campioanei României, stabilind și scorul final al meciului cu Egnatia.

Fundașul stânga a fost decisiv și la golul marcat de Cicâldău.

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Reușita lui Nicușor Bancu, în cursă pentru golul etapei din Conference League

Reușita căpitanului oltenilor nu a fost trecută cu vederea nici de UEFA. Golul lui Bancu a fost inclus în topul celor mai frumoase patru reușite ale serii din Conference League.

În cursa pentru „Golul etapei” în Conference League, jucătorul formației antrenate de Filipe Coelho se luptă cu:

  • Lele, autorul unicului gol al lui Pafos în partida pierdută cu Twente, scor 1-3
  • Daniel Dos Santos, care a punctat pentru Lugano în victoria cu Kauno Zalgiris, scor 3-0
  • Oscar Gloukh, marcator pentru Ajax în succesul categoric cu Midtjylland, scor 6-1

Fanii îl pot susține pe Nicușor Bancu în această cursă, votul fiind gratuit.

Pentru a vota, este necesar doar un cont pe platforma UEFA, iar opțiunea poate fi exprimată accesând uefa.com/uefaconferenceleague/goal-of-the-day.

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg
Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
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Cifrele lui Bancu în 13 sezoane la Craiova

  • 2026-2027 - 4 goluri / 5 assisturi / 26 de meciuri în toate competițiile
  • 2025-2026 - 1/4/45
  • 2024-2025 - 1/5/41
  • 2023-2024 - 2/9/39
  • 2022-2023 - 1/2/19
  • 2021-2022 - 2/4/40
  • 2020-2021 - 2/4/41
  • 2019-2020 - 5/5/40
  • 2018-2019 - 6/9/41 
  • 2017-2018 - 2/8/40
  • 2016-2017 - 3/5/40
  • 2015-2016 - 3/5/34
  • 2014-2015 - 1/3/16

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