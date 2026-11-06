Remarcat de UEFA Reușita lui Nicușor Bancu din victoria cu Egnatia, în cursă pentru golul etapei din Conference League

Nicușor Bancu (34 de ani) a marcat un supergol în confruntarea câștigată de U Craiova, scor 2-0, cu Egnatia.

Reușita căpitanului oltenilor concurează la golul etapei #3 din faza principală a Conference League.

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În minutul 32 al partidei din Bănie, Bancu a prins un trasor de la aproximativ 30 de metri și a „dublat” avantajul campioanei României, stabilind și scorul final al meciului cu Egnatia.

Fundașul stânga a fost decisiv și la golul marcat de Cicâldău.

Reușita lui Nicușor Bancu, în cursă pentru golul etapei din Conference League

Reușita căpitanului oltenilor nu a fost trecută cu vederea nici de UEFA. Golul lui Bancu a fost inclus în topul celor mai frumoase patru reușite ale serii din Conference League.

În cursa pentru „Golul etapei” în Conference League, jucătorul formației antrenate de Filipe Coelho se luptă cu:

Lele, autorul unicului gol al lui Pafos în partida pierdută cu Twente, scor 1-3

Daniel Dos Santos, care a punctat pentru Lugano în victoria cu Kauno Zalgiris, scor 3-0

Oscar Gloukh, marcator pentru Ajax în succesul categoric cu Midtjylland, scor 6-1

Which of these four goals is your favourite? ⚽ Pick yours 👉 https://t.co/hxySH59acb #UECLGOTD | @FlixBus_DE https://t.co/7Zh3VWp7Oq — UEFA Conference League (@Conf_League) November 5, 2026

Fanii îl pot susține pe Nicușor Bancu în această cursă, votul fiind gratuit.

Pentru a vota, este necesar doar un cont pe platforma UEFA, iar opțiunea poate fi exprimată accesând uefa.com/uefaconferenceleague/goal-of-the-day.

Cifrele lui Bancu în 13 sezoane la Craiova

2026-2027 - 4 goluri / 5 assisturi / 26 de meciuri în toate competițiile

- 4 goluri / 5 assisturi / 26 de meciuri în toate competițiile 2025-2026 - 1/4/45

- 1/4/45 2024-2025 - 1/5/41

- 1/5/41 2023-2024 - 2/9/39

- 2/9/39 2022-2023 - 1/2/19

- 1/2/19 2021-2022 - 2/4/40

- 2/4/40 2020-2021 - 2/4/41

- 2/4/41 2019-2020 - 5/5/40

- 5/5/40 2018-2019 - 6/9/41

- 6/9/41 2017-2018 - 2/8/40

- 2/8/40 2016-2017 - 3/5/40

- 3/5/40 2015-2016 - 3/5/34

- 3/5/34 2014-2015 - 1/3/16

- 1/3/16

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