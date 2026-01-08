Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid +3 foto
Franz Stolz. Foto: Instagram, @grazerak
Superliga

Franz Stolz și-a găsit echipă Genoa l-a împrumutat în Austria pe portarul care a jucat și la Rapid

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.01.2026, ora 16:38
  • Franz Stolz (24 de ani), fostul portar al Rapidului, și-a găsit o nouă echipă.
  • Portarul aflat sub contract cu Genoa a fost împrumutat la o formație din Austria.

Nemulțumit de statutul de rezervă de la Rapid, Stolz s-a întors la Genoa, dar nu s-a impus nici acolo, astfel că a acceptat să fie împrumutat la un alt club.

Franz Stolz a semnat cu Grazer AK

Stolz a sosit la Rapid în ianuarie 2025, într-un împrumut valabil până în vara acestui an, și a bifat 12 partide în Superliga.

În actualul sezon 2025-2026, portarul a apărat poarta giuleștenilor în 7 meciuri, în care a încasat 6 goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în doar două rânduri.

Stolz nu a evoluat niciodată pentru Genoa, însă are experiență în Austria, unde a jucat exclusiv în Liga 2 , pentru SKN St. Polten și SV Kapfenberg.

„Primul nostru transfer al iernii vine să întărească poarta echipei până în vară”, au notat austriecii, într-un comunicat.

Franz Stolz a semnat cu Grazer AK. Foto: Instagram, @grazerak
Franz Stolz a semnat cu Grazer AK. Foto: Instagram, @grazerak

Galerie foto (3 imagini)

Franz Stolz a semnat cu Grazer AK. Foto: Instagram, @grazerak Franz Stolz a semnat cu Grazer AK. Foto: Instagram, @grazerak Franz Stolz a semnat cu Grazer AK. Foto: Instagram, @grazerak
+3 Foto
labels.photo-gallery

Giuleștenii și-au luat rămas bun de la Stolz și i-au urat succes printr-o postare pe rețelele de socializare. Postarea conține și o declarație a goalkeeperului pentru fanii alb-vișinii:

„Le mulțumesc fanilor pentru susținere și clubului Rapid pentru perioada petrecută aici. Vă doresc mult succes în acest campionat și în îndeplinirea obiectivelor”.

Ce opțiuni are Costel Gâlcă în poartă

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

  • 10 ianuarie - Wisla Plock
  • 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Costel Gâlcă mizează pe Marian Aioani (26 de ani), portarul care a adunat 56 de meciuri pentru Rapid, în care a menținut poarta intactă în 18 partide și care a primit 64 de goluri.

La dispoziția antrenorului se află și tânărul Adrian Briciu (18 ani), care încă nu a debutat la formația giuleșteană.

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

  • Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
  • Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
  • Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
  • Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

