Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa

Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, va zbura în Statele Unite ale Americii cu un avion deținut de fostul mare tenismen Ion Țiriac (86 de ani).

Președintele țării se deplasează în Statele Unite pentru a participa la Consiliul pentru Pace.

Nicușor Dan zboară în Statele Unite cu avionul lui Ion Țiriac

Pentru deplasarea președintelui în Statele Unite, Administrația Prezidențială a decis să închirieze un avion privat, chiar dacă anterior, pentru astfel de situații, se folosea un Spartan din Flota Forțelor Aeriene Române.

Avionul folosit pentru această vizită este un Bombardier Global 6000, aeronavă deținută de Ion Țiriac, conform boardingpass.ro.

Deși avionul îi aparține fostului mare sportiv, acesta este înmatriculat în Austria și este operat, alături de un alt avion deținut de Țiriac, de compania aeriană Avcon Jet.

Costul estimativ pentru închirierea aeronavei pentru o cursă dus-întors de la București la Washington DC este de aproximativ 170-200.000 de euro.

În trecut, Administrația Prezidențială a mai închiriat avioane pentru astfel de zboruri, costurile fiind la acel moment cuprinse 250-300.000 de euro pentru fiecare călătorie. Totuși, pentru vizita la Washington DC din anul 2024, costurile s-au ridicat la 450.000 de euro.

Avionul Bombardier Global 6000 este produs în Canada și poate zbura fără escală până la 11.000 de kilometri. Acesta este propulsat de motoare Rolls Royce.

Avionul în care se va afla președintele Nicușor Dan nu va ateriza pe aeroporturile civile din Washington DC, ci la o bază aeriană militară.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport