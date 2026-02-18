Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin

- Dinamo a jucat pe „Arcul de Triumf” în 2026 meciurile cu Petrolul, 1-1 în Liga 1, și Hermannstadt, 2-0 în Cupa României, și va reveni acolo pentru încă o partidă
„Câinii” vor disputa pe stadionul de lângă mănăstirea Cașin și duelul din sferturile de finală ale Cupei României, cu Metalul Buzău.
Meciul se va juca pe 5 martie, de la ora 20:00.
Oficialii dinamoviști au făcut o cerere către administratorii Complexului Sportiv Arcul de Triumf pentru a solicita disputarea partidei acolo, estimând prezența a 3.000 de spectatori.
Stadionul este disponibil la acea dată, deci răspunsul va fi unul pozitiv.
Programul sferturilor de finală din Cupa României
Partida U Cluj - Hermannstadt va deschide faza sferturilor de finală ale Cupei României, care se va încheia cu duelul Dinamo - Metalul Buzău.
Marți, 3 martie 2026
- Universitatea Cluj - Hermannstadt (19:00, Cluj Arena)
Miercuri, 4 martie 2026
- FC Argeș - Gloria Bistrița (17:30, Stadionul „Orășenesc” din Mioveni)
- Universitatea Craiova - CFR Cluj (20:30, Stadionul „Ion Oblemenco”)
Joi, 5 martie 2026
- Dinamo București - Metalul Buzău (20:00, Arena Arcul de Triumf)
În semifinale se vor înfrunta câștigătoarea sfertului 1 cu cea a sfertului 2, respectiv învingătoarele din sferturile 3 și 4.
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 3-5 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.