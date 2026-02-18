Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin +31 foto
Dinamo - Hermannstadt 2-0 în Cupa Romaniei FOTO FB Dinamo
Cupa Romaniei

Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin

  • Dinamo a jucat pe „Arcul de Triumf” în 2026 meciurile cu Petrolul, 1-1 în Liga 1, și Hermannstadt, 2-0 în Cupa României, și va reveni acolo pentru încă o partidă

„Câinii” vor disputa pe stadionul de lângă mănăstirea Cașin și duelul din sferturile de finală ale Cupei României, cu Metalul Buzău.

Meciul se va juca pe 5 martie, de la ora 20:00.

Oficialii dinamoviști au făcut o cerere către administratorii Complexului Sportiv Arcul de Triumf pentru a solicita disputarea partidei acolo, estimând prezența a 3.000 de spectatori.

Stadionul este disponibil la acea dată, deci răspunsul va fi unul pozitiv.

Programul sferturilor de finală din Cupa României

Partida U Cluj - Hermannstadt va deschide faza sferturilor de finală ale Cupei României, care se va încheia cu duelul Dinamo - Metalul Buzău.

Marți, 3 martie 2026

  • Universitatea Cluj - Hermannstadt (19:00, Cluj Arena)

Miercuri, 4 martie 2026

  • FC Argeș - Gloria Bistrița (17:30, Stadionul „Orășenesc” din Mioveni)
  • Universitatea Craiova - CFR Cluj (20:30, Stadionul „Ion Oblemenco”)

Joi, 5 martie 2026

  • Dinamo București - Metalul Buzău (20:00, Arena Arcul de Triumf)

În semifinale se vor înfrunta câștigătoarea sfertului 1 cu cea a sfertului 2, respectiv învingătoarele din sferturile 3 și 4.

Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 3-5 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

STADION Cupa Romaniei dinamo arcul de triumf Metalul Buzău
