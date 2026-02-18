„Respect România” Cum a reacționat Cristiano Bergodi, după ce și-a aflat pedeapsa: „Nu vreau să las o altă impresie”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a comentat sancțiunea primită din partea Comisiei de Disciplină a FRF, în urma scandalului de la finalul meciului cu CFR, scor 2-3 .

Vizibil nervos, tehnicianul italian a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii rivalei.

În urma incidentelor petrecute în Derby-ul Clujului, Comisia de Disciplină a FRF a decis ca Bergodi să fie sancționat cu o suspendare de 30 de zile și cu o amendă de 10.000 lei.

Andrei Cordea nu a scăpat nici el basma curată. Jucătorul celor de la CFR Cluj a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei.

Cristiano Bergodi: „Mă simt român”

Tehnicianul italian a acceptat pedeapsa primită de la Comisie.

„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul!

Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a declarat Bergodi, citat de gsp.ro.

În urma sancțiunii primite, Bergodi va rămâne în tribune la ultimele 3 runde ale sezonului regulat, dar și la meciul cu Hermannstadt din sferturile Cupei României. Va sta din nou pe bancă în prima etapă din play-off sau play-out.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei. Decizia Comiei de Disciplină

Ce s-a întâmplat la CFR - U Cluj

Imediat după fluierul final, antrenorul lui U Cluj a explodat. A intrat pe teren, unde a fost întâmpinat imediat de arbitrul Rareș Vidican, care a încercat să-l calmeze.

N-a reușit, iar Bergodi a fugit spre Cordea pe care l-a luat cu ambele mâini de cap. Djokovic și ceilalți colegi ai atacantului au intervenit rapid și l-au îndepărtat pe tehnician de ținta sa.

În timp ce Vidican îi arăta al doilea „galben” lui Bergodi, Muhar l-a îmbrâncit pe italian, care a reacționat instant, punându-i mâna în gât și lovindu-l cu palma peste față.

Ambele echipe au intervenit, iar Bergodi a fost îndepărtat din zonă și ținut de Lukic și de un membru al staff-ului. Veteranii Camora și Djokovic au mers și ei alături de Panin, directorul sportiv al „feroviarilor”, pentru a-l împăca pe antrenor, care tot încerca să ajungă din nou la Cordea și Muhar.

În cele din urmă, Bergodi a fost calmat și a mers la vestiare, însă n-a mai venit la interviuri și la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

