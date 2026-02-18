Daniel Niculae (43 de ani), președintele lui Hermannstadt, a răbufnit la adresa lui Kyros Vassaras (60 de ani), președintele Comisiei Centrală a Arbitrilor (CCA).

În cursul zilei de miercuri, Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea preşedintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video a celor mai controversate faze ale etapei #27.

Analiza a inclus și două evenimente ce s-au petrecut în duelul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, însă una dintre cele mai importante faze a fost omisă.

Daniel Niculae: „Ei au schimbat decizia arbitrului! Asta trebuia explicat”

În minutul 90+5 al partidei de la Sibiu, „centralul” Andrei Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan a sarit la cap cu ambele mâini pe Ciubotaru și l-a doborât la pământ înainte de a respinge mingea.

Chivulete a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza la monitorul VAR. Daniel Niculae nu înțelege cum Vassaras a putut sări peste această fază.

„Nu se întoarce scorul, dar nu a fost analizată cea mai importantă fază a meciului, cea din minutul 90, care putea schimba soarta partidei.

Este cea mai importantă fază a meciului! Dacă primeam penalty și marcam se termina meciul la egalitate.

Au fost foarte multe faze interpretate greșit în această etapă. Nu sunt dubii la nicio fază. Singurul dubiu este despre intervenția VAR-ului, de ce a schimbat decizia arbitrului. Ei au schimbat decizia arbitrului! Asta trebuia explicat. Probabil, în episodul următor.

Sper să aflu și eu ce s-a vorbit (n.r. între arbitru și cei din camera VAR). Practic, s-au confirmat niște lucruri pe care le știam. Noi voiam să aflăm ce a fost la ultima fază!”, a declarat Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.

Andrei Chivulete este fiul lui Florin Chivulete, fost arbitru FIFA, a fost protejatul lui Vassaras în ultimul an. A fost menajat inclusiv după ce a fost ținut pe tușă de UEFA pentru mai bine de jumătate de an, după ce a făcut praf meciul dintre Iberia Tbilisi și Partizani Tirana (2-0) din preliminariile Ligii Campionilor.

Acesta a fost păstrat pe lista FIFA de șeful CCA și, mai mult, a primit la finalul sezonului trecut finala Cupei României, tot un CFR Cluj - Hermannstadt, scor 3-2.

Ovidiu Hațegan a fost desemnat anul trecut VAR Manager Analyst, fiind cel responsabil cu monitorizarea și pregătirea arbitrilor VAR din competițiile interne. El continuă să fie și arbitru VAR la meciurile din România.

Ce a spus Vassaras despre celelalte faze controversate din Hermannstadt - CFR Cluj

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (28 de ani, Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu.

Kyros Vassaras a fost de acord cu decizia luată de arbitrii din camera VAR, Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan

„În minutul 45, după o aruncare de la margine, după o pasă a jucătorului de la Sibiu, mingea ajunge în suprafața de pedeapsă. Un atacant șutează mingea spre poartă. În acest caz, arbitrul trebuie să analizeze rapid două situații dificile produse aproape simultan: un posibil henț și un posibil fault al apărătorului.

Apărătorul cu nr. 23 ajunge întârziat și, în încercarea de a juca mingea, face un atac imprudent, primul contact fiind cu crampoanele deasupra gleznei, continuând pe gheată și terminând pe sol.

Considerând ca fiind un atac imprudent, VAR recomandă arbitrului să revadă imaginea pe monitor și, ca urmare, ia decizia corectă de a acorda lovitura de pedeapsă și cartonaș galben.”, a spus Vassaras, potrivit FRF.ro.

Penalty-ul a fost ratat de Eduard Florescu, iar pe fază, Dennis Politic (25 de ani) a șutat pe lângă poartă, după ce a fost incomodat de Damjan Djokovic (35 de ani).

Reluările TV au arătat că jucătorul celor de la CFR Cluj a furat startul și a intrat mai repede în „căciula careului” de 16 metri.

Potrivit regulamentului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată, iar șeful CCA a confirmat și el această decizie.

„La executarea loviturii de pedeapsă, jucătorul executant cu nr. 23 (Hermannstadt) șutează mingea, care este respinsă de portar. Se poate observa că portarul se află în poziție regulamentară și, în același timp, jucătorul cu nr. 17 de la Hermannstadt și jucătorul cu nr. 88 de la CFR Cluj se apropie la mai puțin de 9,15 m de minge.

După ce mingea a fost respinsă de portar în terenul de joc, atacantul cu nr. 17 (Hermannstadt) încearcă să înscrie un gol, în timp ce apărătorul cu nr. 88, care și el a intrat într-un mod nepermis în suprafața de pedeapsă, încearcă să joace mingea.

Conform spiritului jocului, se nasc întrebările: este evident că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau să încerce să înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?

Dacă în absența apărătorului cu nr. 88, atacantul cu nr. 17 ar fi trimis mingea în poartă, golul nu ar fi fost validat, iar jocul ar fi fost reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei în apărare.

În această situație, VAR nu a intervenit, considerând greșit că apărătorul nu are impact asupra capacității atacantului de a șuta la poartă.

Dacă în acest caz apărătorul nr. 88 ar fi fost mai îndepărtat cu aproximativ un metru, puteam considera că nu ar fi avut un impact evident. Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată.” , a adăugat Vassaras.

