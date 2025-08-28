Nike, decizie istorică Ea e prima fotbalistă care e ridicată la nivelul lui Cristiano Ronaldo și Michael Jordan

- Nike a creat un logo exclusiv pentru Alexia Putellas (31 de ani), jucătoarea celor de la FC Barcelona și a naționalei Spaniei.
În anul 2019, Putellas, dublă câștigătoare a Balonului de Aur, a semnat un contract de sponsorizare pe mai mulți ani cu compania americană de echipament sportiv.
După ce în urmă cu două luni, Nike dezvăluia că Putellas va avea o linie de îmbrăcăminte distinctivă și exclusivă, acum s-a confirmat că va avea și propriul logo, informează as.com.
Astfel, fotbalista care evoluează pe postul de mijlocaș va intra într-o companie selectă, alături de nume precum Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe sau LeBron James.
Site-ul Footy Headline, specializat în lansările de echipamente și tricouri, a dezvăluit proiectul companiei americane, publicând imaginea creată exclusiv pentru Alexia. Presa din Spania a confirmat și ea informația.
Proiectul prezintă inițialele fotbalistei A (Alexia) și P (Putellas), alături de numărul 11 inversat, purtat de dubla câștigătoare a Balonului de Aur, atât la Barcelona, cât și la naționala Spaniei.
Monograma inițialelor sale se transformă într-o coroană, un omagiu care pleacă de la porecla Alexiei „La Reina” (Regina).
„Litera A creează structura principală a coroanei, în timp ce litera P este integrată inteligent în partea dreaptă. Estetica generală este modernă, elegantă și puternică, potrivită pentru dubla câștigătoare al Balonului de Aur”, mai notează site-ul Footy Headline.